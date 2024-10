Jill : Les Feux de l’Amour teasers du lundi 14 octobre : Lily demande de l’aide

Configurez votre DVR ! Ne manquez pas ces moments à regarder sur Les jeunes et les agités pour le lundi 14 octobre 2024, où Victor à son tour se disputera avec Diane en public.

Newman contre Abbott

Diane parle à Michael sur Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS/JPI

Diane et Jack ne semblent pas pouvoir tenir cinq minutes sans avoir une autre dispute. Lorsque Diane quitte sa conversation avec Jack lundi, elle se tourne vers Michael pour se confier.

Diane est-elle en colère contre Jack pour quelque chose qu’il a fait, ou ses peurs la font-elle réagir ? Diane partage avec Michael qu’elle a peur que Jack ait des regrets. Michael gardera-t-il la confiance de Diane ?

Pendant ce temps, Victor tombe sur les deux à l’Athletic Club et ne peut s’empêcher de vouloir interroger Diane à propos de son mariage. Lorsque Victor pousse l’ours trop souvent, Diane réagit. Comment Michael réagira-t-il lorsque Victor fera part de ses intentions pour les Abbotts ?

L’échange de couples

Sally, Billy, Adam et Chelsea dans The Young and the Restless | Source de l’image : CBS/JPI

Billy et Sally ont toujours du mal à accepter le fait que Chelsea et Adam les ont trompés. Ça fait mal de les croiser, mais c’est encore pire quand ils les voient ensemble.

Billy et Sally font de leur mieux pour agir comme si cela ne les dérangeait pas lorsqu’ils voient Chelsea et Adam, mais ils ne peuvent pas cacher leurs véritables sentiments l’un envers l’autre.

Pensant qu’ils ont besoin d’une pause dans leur bureau, Billy et Sally essaient de passer du temps dans le parc et de travailler, mais ils sont trop distraits. Ils se demandent si Adam et Chelsea sont en couple, et cela les préoccupe.

Billy dit à Sally qu’il a déménagé et lui demande de l’aide pour repartir à zéro. Lundi, Sally et Billy concluent un pacte.

Audra et Nate se rapprochent

Nate et Audra sur Les jeunes et les agités | Source de l’image : CBS

Maintenant que Nate est de retour à Genoa City, lui et Audra rattrapent leur retard. Nate est choqué quand Audra lui dit qu’elle a été renvoyée de Glissade.

Audra fait face à ses peurs de manière inattendue et partage ses vulnérabilités avec Nate. Connaissant une partie de son passé et entendant ses pensées et ses sentiments, Nate amène Audra à se remettre en question.

Audra n’a pas l’habitude de se sentir vulnérable avec les gens. Comment va-t-elle réagir aux conseils de Nate ?

Lily prépare son prochain mouvement

Lily parle à Jill sur Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS

Après avoir réalisé que les avertissements de Devon étaient corrects, Lily doit se réinitialiser. Elle est déterminée à ne pas abandonner l’entreprise qu’elle a contribué à bâtir.

Lundi, Lily tend la main à Jill. Mais ce que Lily dit à Jill est-il exact ? Ou oublie-t-elle certaines informations critiques que Jill devrait connaître ?

Pendant ce temps, comment Victor réagit-il lorsque Nikki révèle qu’elle a défié ses souhaits en disant la vérité à Lily ?

Connectez-vous à CBS le lundi 14 octobre 2024 pour voir ce qui se passera ensuite. Vous pouvez regarder des épisodes complets de Les jeunes et les agités en semaine sur CBS ou en streaming via Paramount Plus.

Edité par Erin Goldsby