Jill Frueh du Bureau County Farm Bureau recertifiée en tant que gestionnaire – Shaw Local

Jill Frueh, responsable du bureau agricole du comté de Bureau, a rempli toutes les conditions requises pour conserver sa désignation de responsable certifiée du bureau agricole. Elle a d’abord obtenu la désignation en 2007.

Le programme FBCM, qui reconnaît les directeurs de comté pour leurs réalisations professionnelles et leur leadership, a été lancé en 1993 par l’Illinois Farm Bureau. Pour recevoir la désignation FBCM, les gestionnaires du bureau agricole du comté doivent passer une série de six examens qui évaluent l’expertise dans divers domaines de gestion.

La recertification est accordée tous les cinq ans sur la base de 50 heures de formation continue et de leadership professionnel.

Frueh a commencé sa carrière au Farm Bureau en 1999 en tant que directrice du Lawrence County Farm Bureau. Elle a ensuite été nommée directrice du Bureau County Farm Bureau en 2003, où elle demeure à ce jour.

L’Illinois Farm Bureau est membre de l’American Farm Bureau Federation, une organisation nationale d’agriculteurs et d’éleveurs. Fondée en 1916, l’IFB est une organisation à but non lucratif dirigée par des agriculteurs qui adhèrent par l’intermédiaire de leur bureau agricole de comté.

L’IFB compte plus de 366 043 membres et 76 527 agriculteurs. IFB représente trois des quatre agriculteurs de l’Illinois.