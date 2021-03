La star de LITTLE People, Big World, Tori Roloff, a été soutenue par sa famille et ses amis, y compris les stars de Counting On Jill et Jinger Duggar, après avoir raconté qu’elle avait tragiquement fait une fausse couche.

Le samedi, Tori, 29 ans, a révélé sur Instagram qu’elle et son mari, Zach, a perdu son troisième enfant à six semaines de grossesse.

Comptant surde Jill, 29 ans, a commenté le message: « Désolé pour votre perte! »

Jinger, 27 ans, a également écrit: «Tori, j’ai mal au cœur pour vous tous. 💔 priant pour vous ces jours-ci. 😭🙏🏻. »

Jill et Jinger sont amis avec Tori depuis des années, car ils commentent fréquemment les publications de l’autre sur les réseaux sociaux et leurs émissions de téléréalité apparaissent sur TLC.

La famille de Tori s’est également ralliée à elle, comme l’a écrit la belle-mère Amy: «♥ Je t’aime tellement ma chère belle-fille. Des câlins et de l’amour à toi Zach Jackson et Lilah ♥ J’aime ma famille. «

Matt’s petite amie Caryn Chandler a commenté: «Quand les anges ont porté ce doux bébé au ciel, il ou elle était déjà tellement aimé. 😇.

«J’ai été impressionné par vous … et Zachary la semaine dernière. À travers ce chagrin d’amour, votre amour l’un pour l’autre (et pour J et Lilah Ray) a brillé encore plus avec le courage et la force extraordinaires que vous avez tous deux montrés. ❤️

«Votre message est absolument magnifique – et VOUS l’ES aussi.»

La belle-soeur Isabel Rock, qui est mariée à Jacob, a simplement dit: «Je t’aime. ❤️ »

Audrey, qui est mariée au frère de Zach, Jeremy, a commenté: «J’ai tellement mal au cœur pour toi et j’aime cette perte. Le Seigneur Jésus soit un réconfort et une paix toujours présents admet la douleur et le chagrin. On vous aime les gars. »

Le Peu de gens, grand monde La star partage son fils Jackson, 3 ans, et sa fille Lilah, 1 an, avec Zach, 30 ans.

Elle a légendé une photo d’un bel arrangement floral avec une couture d’un verset biblique qui disait: « Car je te tiens par la main. »

Tori a ensuite ajouté une légende qui disait: « Nous étions tellement excités de partager des nouvelles passionnantes cette semaine. Nous étions tellement excités quand nous avons découvert que nous attendions le bébé n ° 3, et nous étions impatients de partager.

«Nous sommes allés pour notre première échographie à 8 semaines et avons découvert que nous avions perdu notre doux bébé deux semaines plus tôt.

« Honnêtement, je n’ai jamais ressenti de perte comme je l’ai fait à ce moment-là. Je ne me suis jamais senti aussi triste, en colère et effrayé en un seul instant.

«Je n’avais aucun symptôme de perdre mon adorable bébé ange et rien n’aurait pu me préparer à entendre que notre doux bébé était parti.»

Puis elle a fait l’éloge de son mari, Zach: « Mon mari a été mon rocher indéfectible tout au long de ce voyage. Il a été à mes côtés pendant tout cela et je n’aurais pas pu le faire sans lui.

«S’il y a une lueur d’espoir ici, c’est la prise de conscience à quel point nous sommes vraiment bénis. Nous avons deux enfants heureux et prospères en bonne santé, et je sais que ce n’est pas offert à tout le monde. Nous avons deux enfants avec lesquels nous devons nous blottir et aimer chaque jour. «

Tori a conclu avec: « Je poste ceci dans l’espoir que cela ne touchera qu’une seule maman et lui fera savoir que vous n’êtes pas seul. Je publie également ceci égoïstement comme une forme de guérison pour moi-même. J’avais l’impression que je devais reconnaître notre douce bébé ange pour que je puisse continuer à partager mes bébés ici avec moi … «