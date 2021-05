Jill Duggar se prépare à l’obtention du diplôme de son mari Derick à la faculté de droit après l’arrestation de son frère Josh

JILL Duggar se prépare pour l’obtention du diplôme de droit de son mari Derick ce week-end après l’arrestation de son frère en disgrâce Josh.

La fière épouse avait l’air ravie alors qu’elle fumait sa robe prête pour le grand jour, mettant les drames récents avec sa famille au fond de son esprit.

Jill, 29 ans, a souri à la caméra alors qu’elle montrait ses compétences avec un bateau à vapeur pour obtenir son mari Derick Dillard robe de graduation prête.

Révélant la robe noire traditionnelle avec une bordure rouge, Jill a écrit par-dessus le haut: «Cuire à la vapeur les trucs de diplômés de Derick pour ce week-end! Ça devient réel!

La maman de deux enfants tient les fans au courant de la façon dont Derick poursuit ses études en vue d’obtenir son diplôme à la faculté de droit.

Maintenant que sa finale est terminée et que la date de remise des diplômes est en vue, la famille aura hâte de célébrer la bonne nouvelle et d’essayer de mettre les drames récents derrière eux.

Jill a déjà partagé cette jolie photo de son mari quand il a terminé ses études secondaires

Frère de Jill Josh Duggar a été arrêté la semaine dernière sur des accusations de pornographie juvénile.

Le joueur de 33 ans Comptant sur a été libéré sous caution, malgré avoir 65 images pornos enfantines et une vidéo de mineurs, dont un enfant en bas âge.

Le père en disgrâce a été libéré de prison jeudi et a été limité aux comtés de Benton, Washington et Madison dans l’Arkansas.

Josh a «un accès illimité» à ses six enfants tant que son femme enceinte Anna est présent, bien qu’il ne soit pas autorisé à approcher d’autres mineurs, y compris tous ses nièces, neveux et cousins.

Josh Duggar a été arrêté la semaine dernière pour pornographie juvénile

Jill et Derick ne parlent plus à sa mère et à son père

Un couple qui est ami avec les Duggars depuis des années a accepté de permettre à la star en difficulté de vivre avec eux pour le moment.

Lors de son audience devant le tribunal de détention de l’Arkansas mercredi, l’agent spécial de la sécurité intérieure, Gerald Faulkner, a expliqué comment la star de la télévision a utilisé le Web sombre via un navigateur TOR pour cultiver des images de viol d’enfants et de pornographie.

L’agent a avoué que le les résultats étaient «dans le top cinq des pires du pire que j’aie jamais eu à examiner ».

Le fichier contenait prétendument des images d’enfants âgés de 18 mois, mais il n’a pas été confirmé si Josh les avait téléchargés spécifiquement.

Jill et Derick ont ​​deux jeunes enfants





Sur l’ordinateur du père se trouvait également une vidéo de deux minutes de deux femmes mineures et d’un homme qui ont commis des actes sexuels sur les enfants.

Bien que la famille et les amis aient confirmé que Josh avait une dépendance au porno, il n’y a «aucune preuve» que Josh était la personne qui a téléchargé TOR.