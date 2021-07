Jill Duggar retrouve ses frères et sœurs séparés James et Jana pour le 4e anniversaire de son fils Samuel après l’arrestation de son frère Josh

JILL Duggar a retrouvé son frère James et sa sœur Jana pour l’anniversaire de son fils jeudi après que la famille ait été assez éloignée après l’arrestation de Josh.

Samuel a eu quatre ans et sa mère l’a aidé à célébrer son grand jour en invitant sa tante et son oncle, ainsi qu’avec une très grosse surprise : une balade en camion de pompiers.

7 Jill Duggar a retrouvé certains de ses frères et sœurs séparés pour le 4e anniversaire de son fils Samuel Crédit : Jill Duggar/Instagram

La famille Duggar a eu beaucoup de problèmes au cours des derniers mois après l’arrestation de Josh pour pédopornographie, mais Jill, James et Jana ont oublié cela pour offrir à Samuel un « joyeux anniversaire ».

Jill a tout partagé sur Instagram, en commençant par le « roi d’anniversaire » Samuel qui s’est précipité avec une couronne en papier vert pour ouvrir des sacs-cadeaux de maman Jill et de papa Derick, avant de courir à la porte pour une surprise encore plus grande.

« Qui est ici », a demandé Jill à l’enfant de 4 ans alors qu’il courait dehors.

Elle a sous-titré la vidéo de lui découvrant : « Sam a eu une surprise aujourd’hui ! Nous avions prévu d’aller à @chickfila avec @jamesduggar pour son anniversaire mais il ne savait pas que l’oncle James allait venir le camion de pompiers !

7 Son frère James Duggar s’est présenté dans un camion de pompiers Crédit : Jill Duggar/Instagram

7 La mini réunion de famille intervient après l’arrestation de leur frère Josh pour pédopornographie Crédit : AP

Il était « tellement excité » de voir James apporter le camion et sauter de l’avant, tout comme Jill, alors qu’elle et son frère échangeaient un « Ravi de vous voir! »

Jana est arrivée aussi, et elle était tout sourire en disant bonjour à sa sœur.

Jill a sous-titré une vidéo d’elle se présentant : « Heureuse de voir Jana !

Un autre clip montrait Samuel se serrant dans ses bras et semblant dépassé par la situation.

« Il était assez bouche bée, mais a ensuite couru pour récupérer ses affaires », a écrit sa mère.

Après avoir récupéré ses affaires, toute la famille a sauté dans le camion miniature pour aller déjeuner, et Jill a donné à son frère quelques « points bruns » majeurs pour avoir contribué à faire de l’anniversaire de son neveu le « meilleur jamais ».

Samuel était assis à l’avant avec son oncle, tandis que Jill et Jana traînaient ensemble à l’arrière, souriant à la caméra et levant un pouce levé.

Jill a paniqué pendant un moment lorsque James a appuyé sur le klaxon et que le camion de pompiers a fait un grand bruit.

Tout le monde a pris une jolie photo de réunion de famille en s’asseyant pour le déjeuner, y compris la mère de Derick, Cathy Dillard.

Quelques autres plans montraient les deux garçons de Jill souriant dans le camion avec leur oncle, un « temps entre sœurs » pour les filles à l’arrière et une « partie aquatique » à l’extérieur lorsqu’ils testaient le tuyau d’incendie.

« Terminer l’anniversaire avec des flaques d’eau confuses », a déclaré Jill en légende d’une photo de son garçon tout couvert de boue.

Plus tôt dans la semaine, Jill et sa sœur Jessa ont eu des retrouvailles avec une partie de l’équipe de Counting On TV, après l’annulation de l’émission par TLC à la suite de l’arrestation de Josh.

Elle a partagé une joyeuse photo de groupe de tous ensemble – elle, sa sœur, Jessale mari de Ben Seewald, leurs enfants et quelques anciens membres d’équipage.

Le joueur de 30 ans a légendé la photo : « J’ai adoré déjeuner avec certains membres de notre ancienne famille d’équipage aujourd’hui !

« Ces gars sont parmi les meilleurs ! Je vous aime tous! »

Josh n’est jamais apparu dans l’émission dérivée, après avoir admis plus tôt avoir agressé ses sœurs à l’adolescence, mais de nombreux membres de la la famille l’a soutenu depuis sa récente arrestation, y compris sa femme enceinte Anne.