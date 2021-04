JILL Duggar a ignoré sa querelle de famille amère en cours pour retrouver sa sœur enceinte Jessa pour une virée shopping entre filles.

Jill, 29 ans, a profité d’une visite à un marché vintage avec son frère de 28 ans, qui attend son quatrième enfant avec son mari Ben Seewald.

L’ancien Comptant sur La star s’est rebellée contre les règles strictes de sa famille ces dernières années, ce qui a conduit à une dispute continue avec les parents Jim Bob et Michelle Duggar.

Mais vendredi, Jill a filmé des images d’elle-même en train de faire du shopping avec Jessa à Bentonville, Arkansas.

S’adressant à Instagram, Jill a montré à ses adeptes une gamme de meubles vintage, ajoutant: « Jessa et moi adorons cette petite île avec des tabourets de bar qui glissent vers l’intérieur et l’extérieur. N’est-ce pas mignon ?! »

Elle a également filmé Jessa alors qu’elle faisait la queue pour payer un panneau en bois, ajoutant: « Jess a trouvé quelque chose qu’elle aime. »

Jill a également avoué aimer un signe qui était orné du verset biblique: « Il m’appelle élu – guerrier – princesse – fort – pardonné racheté – son amour. »

Les frères et sœurs ont emmené leurs enfants, Jill poussant son plus jeune fils Samuel dans une poussette.

Son fils aîné, Israël, ne semblait pas être là, bien que les fils de Jessa, Henry, Spurgeon et sa fille Ivy, l’étaient.

Jill est devenue le membre le plus rebelle de la famille Duggar ces dernières années.

Ses parents, Jim Bob, 55 ans, et Michelle, 54 ans, ont élevé leurs 19 enfants avec une éducation conservatrice et stricte.

Ce sont des baptistes fondamentalistes qui ont établi des règles strictes de modestie pour leurs enfants et petits-enfants, bien que Jill et son mari Derick Dillard, ont été connus pour les briser.

Le couple s’est engagé dans des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre Jill et le reste de sa famille.

En février, cependant, Jill et Derick semblaient regarder au-delà du drame familial lorsqu’ils fréquentaient son jeune frère. Le mariage de Justin.

Le couple marié a laissé ses deux enfants derrière passer du temps à l’événement spécial au Texas.

Malgré se distancier de l’émission de télé-réalité et la famille fondamentaliste de Jill, Jill a posté un selfie d’elle-même et de Derick sur les réseaux sociaux et a félicité son frère et sa nouvelle épouse, Claire.

Combien d'enfants et de petits-enfants Michelle et Jim Bob Duggar ont-ils? Jim Bob et Michelle sont parents de 19 enfants

Le couple a neuf filles et 10 garçons et tous leurs enfants ont des noms qui commencent par la lettre J

Joshua, Jana, John-David, Jill, Jessa, Jinger, Joseph, Josiah, Joy-Anna, Jedidiah, Jeremiah, Jason, James, Justin, Jackson, Johannah, Jennifer, Jordyn-Grace et Josie, ont tous été élevés dans la famille maison à Tontitown, Arkansas

Elle a ajouté: «Derick et moi avons pu faire un petit rendez-vous pour le mariage!

« Les garçons se sont amusés à jouer avec Mima pendant que notre nouveau chiot jouait avec de nouveaux amis. »

Quelques semaines plus tard, cependant, elle a crypté sur Instagram une image de la Bible ouverte au Psaume 16: 4.

« Les Psaumes sont tellement réconfortants … David a paniqué en faisant confiance à Dieu et en gardant les yeux fixés sur LUI tout en courant pour sauver sa vie !! » elle a dit à ses fans.

Jill a continué à écrire: «La confiance n’est pas = 0 anxiété… cela signifie simplement que nous avons de l’espoir au milieu du chaos parce que nous savons qui détient l’avenir!

« Soyez conscient des tactiques de peur que l’ennemi pourrait utiliser pour vous distraire de votre espoir et vainqueur de JESUS ​​CHRIST !! »