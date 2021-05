JILL Duggar a été critiquée comme «ignorante» pour avoir utilisé une chanson de R. Kelly sur Instagram alors que les fans disent qu’elle doit «s’éduquer».

Le chanteur de R&B des années 90 est actuellement en attente de procès dans l’Illinois et à New York pour une série de 22 chefs d’accusation, notamment des abus et exploitation sexuels, le trafic de filles mineures, la production d’images indécentes d’enfants et la destruction de preuves.

Jill Duggar a partagé un article plutôt problématique sur Instagram[/caption]

Elle a partagé cette vidéo de Derick Dillard sautant pour tuer un insecte[/caption]

Elle a ajouté Je crois que je peux voler de R. Kelly[/caption]

Jill, 29 ans, s’est rendue sur Instagram samedi pour partager une vidéo de son mari, Derick Dillard, sautant pour tuer un insecte au plafond.

En plus de la vidéo, elle a ajouté la chanson de R. Kelly, I Believe I Can Fly.

Les fans n’ont pas trouvé la chanson très amusante car ils se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour avoir utilisé la chanson d’un agresseur sexuel présumé.

Un Redditor l’a rapidement critiquée et a déclaré: « Elle ne sait clairement pas … »

Un deuxième acquiesça, écrivant: «Oui! Complètement ignorant.

Un troisième a commenté: «Oui, elle n’a probablement aucune idée du fait qu’elle a été forcée de vivre sous un rocher pendant plus de 20 ans.

«Je veux dire, bien sûr, informez-vous, mais putain, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle télécharge toutes les informations de la culture pop icloud dans trois ans.

Un quatrième l’a défendue et a déclaré: «Étant donné qu’il y a des laïcs sur ce sous-marin qui ne sont pas au courant à ce sujet, oui, elle n’a probablement aucune idée de ce qui se passe. [R. Kelly]. »

Jill a affirmé que la chanson était parfaite pour le moment[/caption]

Et un cinquième a écrit: «Je veux dire que je n’excuse en aucun cas l’utilisation d’une chanson par lui, mais d’après l’histoire suivante, il semblait qu’elle voulait juste utiliser cette chanson spécifique et c’était probablement la première qui est apparu quand elle a cherché.

«Il lui semble juste douloureusement stupide d’utiliser sciemment une chanson de R. Kelly avec tout ce qui se passe avec [Josh Duggar]. »

La prochaine histoire dont les fans parlaient mettait en vedette Derick tenant une tapette à mouche avec la légende: «Pensez-vous que mon histoire précédente capture parfaitement la chanson? Nous l’avons pensé!

Jill est mariée à Derick et ils ont deux fils[/caption]

Josh Duggar a été arrêté pour pornographie juvénile[/caption]

Michelle et Jim Bob avaient auparavant protégé Josh contre l’accusation d’avoir agressé certaines de ses sœurs[/caption]

Les fans commentant l’utilisation de la chanson par Jill interviennent alors que son frère, Josh, risque une peine de prison pour consommation présumée de pornographie juvénile.

Il aurait prétendument téléchargé du matériel illustrant l’abus sexuel d’enfants de moins de 12 ans, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis dans le district ouest de l’Arkansas.

Jim Bob et Michelle Le fils aîné de Duggar plaidé non coupable à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un de possession de pornographie juvénile.

Josh a six enfants avec sa femme Anna et ils attendent leur septième[/caption]

Jill était l’une des sœurs qui a révélé qu’elle avait été agressée par Josh[/caption]

Il risque 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ s’il est reconnu coupable, mais il a été libéré sous conditions d’assignation à résidence et vit avec certains des amis de la famille de Jim Bob.

De plus, Josh a un accès complet à ses six enfants avec sa femme, Anna.

La récente arrestation de Josh n’est pas la première fois qu’il a des problèmes juridiques, comme il l’était auparavant accusé d’avoir agressé cinq filles à l’adolescence.

Deux de ses victimes étaient ses jeunes sœurs Jill et Jessa, qui auparavant a admis qu’il les avait agressés lors d’un entretien avec Megyn Kelly en 2015.

Après son arrestation, Jill a déclaré au Sun: «Nous sommes très tristes de tout cela, c’est horrible. Tout cela est très triste.

«La femme de Josh Anna est enceinte de leur septième enfant, Je ne peux pas imaginer comment elle se sent.

Derick et Jill se sont prononcés contre Josh[/caption]





L’étudiant en droit Derick a ajouté: «De toute évidence, s’il y a quoi que ce soit lié à la pornographie juvénile, nous espérons que justice sera rendue.

«Je ne pense pas que quiconque soutienne la pornographie juvénile.

«Nous sommes tristes pour Anna, mettez-vous dans sa situation et imaginez ce que vous ressentiriez si cela arrivait avec un membre de votre famille.

«J’imagine que ce serait vraiment difficile.»