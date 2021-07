JILL Duggar a publié un commentaire énigmatique sur Instagram à propos d' »avoir été maltraité dans son enfance ».

La maman de deux, 30 ans, et son mari, Derick, 32 ans, s’est éloignée de sa célèbre famille ces dernières années.

Le DuggarsSnark Reddit a partagé la réponse de Jill dans un article sur la lecture du retrait olympique de Simone Biles: « Simone Biles vient de montrer à la nation que lorsque les choses deviennent difficiles, vous vous brisez en un million de morceaux. »

Un adepte a écrit : « Nouveau fil de commentaires ici pour tous ceux qui ont été maltraités dans leur enfance et qui ont remporté 6 médailles olympiques ou plus. J’écouterai vos critiques envers Simone.

Jill a répondu : Amen !

En avril, le frère aîné de Jill, Josh, était arrêté et plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

Josh était auparavant accusé d’avoir agressé cinq filles à l’adolescence.

Deux de ses victimes étaient ses sœurs cadettes Jill et Jessa, qui auparavant a admis qu’il les a agressés lors d’un entretien avec Megyn Kelly en 2015.

Après son arrestation en avril, Jill a déclaré au Sun : «Nous sommes très tristes de tout cela, c’est horrible. C’est très triste tout ça.

« La femme de Josh Anne est enceinte de leur septième enfant, je ne peux pas imaginer comment elle se sent.

Après que la pornographie juvénile de Josh ait arrêté l’émission TLC de la famille, Comptant sur a été annulé.

Une source a déclaré au Sun: « La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh. »

L’initié a poursuivi: « Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant Le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.

Dans une longue déclaration sur leur Blog, Jill et Derick ont ​​partagé: « Cela fait plus de 4 ans maintenant que nous avons choisi de nous retirer de la série, et, bien qu’il nous ait été initialement interdit de partager notre décision de quitter la série, nous nous sommes ouverts un peu plus récemment sur nos réseaux sociaux. médias. »

Le couple marié a ajouté: « Cependant, nous avons également été confrontés à de nombreuses pressions et à des défis inattendus qui nous ont obligés à nous éloigner de la série dans le but de mieux contrôler notre propre vie et de faire ce qui était le mieux pour notre famille. «

La déclaration a conclu : « La poursuite de la liberté et de l’authenticité a été un thème croissant dans nos vies.

« Notre histoire est encore en cours d’écriture et cet événement n’est qu’un pas de plus vers cet objectif. Le départ de notre famille de 19 Kids & Counting et Counting On nous a permis de prendre nos propres décisions, y compris la possibilité d’avoir le choix de ce que nous partageons. Pour l’instant, nous avancerons selon nos propres termes et nous attendons avec impatience toutes les opportunités que l’avenir nous réserve. »

En mai, Jill a admis se sentir stressée et lutter contre les éruptions cutanées, alors que sa famille est sous le choc des querelles en cours et de l’arrestation de Josh dans le domaine de la pornographie juvénile.

S’exprimant depuis sa voiture pendant que son mari Derick Dillard faisait du shopping, Jill a profité de ses histoires Instagram pour informer ses fans d’elle peau.

Elle a commencé: « J’ai eu de très mauvaises éruptions, peut-être à cause des hormones, du stress ou peut-être d’une lotion pour les mains qui me tombait sur le visage quand je dormais, et mes éruptions étaient vraiment mauvaises. »

« Mon visage était vraiment fou et nous allions faire faire des photos de famille et j’étais très inquiet à ce sujet. »

Elle a ensuite expliqué comment son amie Rachel Virden lui avait donné certains de ses produits Rodan et Fields restants, ce que Jill a dit qu’elle pouvait « certainement faire la différence ».

L’intérêt de l’ancienne personnalité de la télévision pour les dreadlocks sportifs ne choquera peut-être pas ses fans, car elle est connue pour se rebeller contre le code vestimentaire conservateur de sa famille.





Jill et Derick se sont éloignés de la famille célèbre car ils se sont livrés à des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre Jill et le reste de sa famille.

Jill a épousé Derick en 2014, tandis que le couple partage les fils Israel, six ans, et Samuel, deux ans.

