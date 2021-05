Jill Duggar porte une mini-robe sexy en dentelle rouge pour l’obtention du diplôme de l’école de droit de son mari Derick Dillard au milieu d’une querelle de famille

JILL Duggar avait l’air sensationnelle vêtue d’une mini-robe sexy en dentelle rouge pour l’obtention du diplôme de droit de son mari Derick Dillard, au milieu de sa longue querelle avec la famille.

La mère de deux enfants a partagé des clichés d’eux se préparant avec les fans pour marquer l’occasion spéciale alors que son mari tweetait un lien pour que ses amis et sa famille puissent le regarder en ligne.

Jill, 29 ans, a partagé son look racé sur ses histoires Instagram alors qu’elle et Derick se préparaient pour son diplôme de l’Université de l’Arkansas.

Derick, 32 ans, avait l’air élégant avec un pantalon noir, une chemise blanche et une cravate rouge assortie à la robe de sa femme, alors qu’il levait les pouces vers les fans.

Plus tôt cette semaine, le comptable a invité ses partisans à assister à la remise de son diplôme en droit au milieu de l’arrestation de son beau-frère dans la pornographie juvénile.

Hier, Derick a tweeté: «Il est difficile de croire qu’il y a exactement 10 ans aujourd’hui, j’ai obtenu mon diplôme de l’école de comptabilité de l’OSU, et demain je serai diplômé de la faculté de droit de l’UA. #cowboys #accounting # 2011 #razorbacks #law # 2021. »

Jill se prépare pour le grand jour, en postant une photo d’elle-même en train de fumer la robe de remise des diplômes de son mari.

Elle a légendé la photo: «Cuire à la vapeur les trucs de diplômés de Derick pour ce week-end! Ça devient réel!

Il est peu probable que Jill parents conservateurs Jim Bob, 55 ans, et Michelle, 54 ans, assisteront à la remise des diplômes au milieu des restrictions de Covid-19 et de leur querelle de longue date avec leur fille.

On pense que les retombées se sont produites parce que la rebelle Jill n’a jamais adhéré aux règles strictes de la famille.

Le couple s’est depuis lors exprimé sur la famille ultra-conservatrice, ce qui les a amenés à être bannis du complexe Duggar.

L’ancien Comptant sur La star va souvent à l’encontre des vues traditionnelles auxquelles le reste de sa famille chrétienne chrétienne indépendante croit, y compris la fierté de vivre de manière conservatrice.

Jill partage souvent des clichés d’elle portant des vêtements – tels que des shorts et des robes qui ne sont pas conformes aux idées de la religion de s’habiller modestement.

Et ce n’est pas seulement ce qu’elle porte qui semble avoir causé une rupture, Jill et son mari Derick ont également adopté des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre eux et le reste de sa famille.

L’immense famille Duggar, rendue célèbre par les émissions TLC 19 Kids and Counting, puis plus tard Counting On, a fait face à un grave scandale cette semaine alors que son fils aîné Josh a été accusé de possession de pornographie juvénile.

Jill et sa cousine Amy ont assisté à l’audience où la femme de 33 ans a été libérée sous caution après avoir «possédé 65 images de pornographie juvénile».

Un juge a ordonné à Josh d’être libéré de prison avec des conditions comprenant des restrictions de voyage, car il ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison dans l’Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Josh a «un accès illimité» à ses six enfants avec sa femme Anna à l’heure actuelle, bien qu’il ne soit pas autorisé à côtoyer des enfants mineurs, y compris ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux.

Les fans et Derick ont ​​été choqués que Josh ait été libéré et qu’il puisse se rendre chez ses parents.

Derick, 32 ans, a récemment pris à Twitter «aimer» une série de commentaires sur l’arrestation de son beau-frère Josh.

Dans une discussion animée sur la plate-forme, un fan a écrit: «Je suis préoccupé pour chaque enfant mineur sur la propriété.

«Je ne pense pas une minute que Josh ait agressé chaque sœur une seule fois. Je pense que Jim Bob savait que cela se passait et a couvert Josh. Pourquoi? »

Le propriétaire du compte a ajouté: « @joshduggar est autorisé au domicile familial, @jillmdillard n’est pas. C’est foutu. »