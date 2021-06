Jill Duggar partage des photos de mariage avec son mari Derick Dillard alors qu’ils célèbrent sept ans de mariage

JILL Duggar a célébré son septième anniversaire de mariage lundi avec quelques photos de retour de son mariage avec son mari Derick Dillard.

le Comptant sur La star, 30 ans, a écrit un message émouvant à sa « meilleure amie » aux côtés des doux clichés de leur mariage.

Jill Duggar et Derick Dillard ont célébré lundi leur septième anniversaire de mariage

Le couple s’est marié à la Cross Church de Springdale, Arkansas, en juin 2014, devant plus de 1 000 invités.

Il y avait plus de 100 membres de la famille Duggar de tout le pays présents, ainsi que des centaines d’amis et d’autres proches.

Pour célébrer sept ans depuis l’occasion mémorable, Jill a partagé un diaporama de photos, dont une d’elle tenant Derick, avec ses alliances exposées.

Une autre émission les a présentés dans leur tenue de mariage, se tenant étroitement.

Le couple s'est marié devant plus de 1 000 invités

Jill a dit qu'elle était « à jamais reconnaissante » d'avoir Derick comme mari

D’autres clichés ont vu les deux marcher ensemble sur la scène de l’église alors qu’ils se mariaient devant la grande foule et aussi d’eux partageant un doux baiser alors qu’ils se couchaient ensemble dans l’herbe.

Lors de la cérémonie, le couple a partagé son tout premier baiser.

La star de télé-réalité a écrit dans sa légende : « Il y a 7 ans aujourd’hui, nous avons dit « oui » et sommes devenus mari et femme !

« @derickdillard Je n’aurais jamais pu imaginer à l’époque tout ce que nous affronterions ensemble et où nous serions maintenant, mais je te serai éternellement reconnaissante, toujours à mes côtés ! «

Toute la famille Duggar était présente pour le mariage, ainsi que des centaines d'autres proches et amis

Le couple partage maintenant deux fils – Israël et Samuel

Jill a poursuivi: « Merci d’être mon homme et d’aimer et de mener à travers vents et marées ! Tu es ma bestie pour le restie ! «

Après la cérémonie, les jeunes mariés ont profité d’une réception juste à l’extérieur de l’église, avant de ramener la fête à la résidence Duggar.

Au cours du week-end, Jill a célébré son mari le jour de la fête des pères, le remerciant d'avoir été si gentil avec leurs enfants

Les célébrations surviennent malgré le fait que la famille de Jill continue de faire face à l'arrestation de son frère Josh pour des accusations de pornographie juvénile

Plus de 600 personnes ont suivi le couple jusqu’au complexe pour plus de plaisir et de célébration.

Jill et Derick partagent maintenant deux fils – Israel David, 6 ans, et Samuel Scott, 3 ans.

Malgré le fait qu’il s’occupe du récent incident de son frère Josh arrestation pour pédopornographie, Jill s’est concentrée sur des choses plus heureuses dans sa vie à célébrer – y compris son anniversaire de mariage, la fête des pères pour Derick et son récent 30e anniversaire.





Elle a remercié son mari d’avoir été un parent si merveilleux pour leurs deux enfants dimanche pour les vacances annuelles.

Jill a partagé quelques photos de lui avec les garçons en écrivant : « Joyeuse fête des pères à mon adorable mari qui est le meilleur papa pour nos 2 petits gars !

« Je vous suis tellement reconnaissant @derickdillard Les garçons vous admirent tellement et veulent être comme vous ! «