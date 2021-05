Jill Duggar montre ses grandes jambes en short en jean alors qu’elle enfreint le code vestimentaire strict de la famille après l’arrestation de son frère Josh

JILL Duggar avait l’air prête pour l’été alors qu’elle montrait ses jambes dans un short en jean alors qu’elle continuait à enfreindre le code vestimentaire strict de la famille.

La star de télé-réalité de 29 ans se donnait une thérapie de détail à la suite du récent scandale impliquant son frère Josh et son arrestation.

9 Jill a montré ses jambes dans le short pendant qu’elle modelait des vêtements Crédit: Instagram / Jill Duggar

9 Le rebelle de la famille Duggar enfreint souvent les règles en matière de choix de vêtements Crédit: Instagram / Jill Duggar

Jill faisait du shopping dans le magasin de vêtements de sa cousine quand elle a montré son dernier cadeau aux fans.

Publiant les nouveaux fils dans ses histoires Instagram, la maman de deux enfants a défilé dans une variété de tenues, y compris une paire de shorts très courts.

Jill n’a jamais adhéré à ses parents Jim Bob et Michelle Duggar des règles strictes, ce qui a conduit à une querelle continue.

9 Dans le récent transport, il y avait une robe courte qui montrait ses jambes toniques Crédit: Instagram / Jill Duggar

9 Jill est séparée de sa famille et ne respecte pas leurs règles Crédit: Instagrama @jillmdillard

9 NINTCHDBPICT000604030472 Crédit: Reportez-vous à la légende

L’ancien Comptant sur La star se rebelle souvent contre les vues traditionnelles auxquelles le reste de ses fidèles baptistes chrétiens indépendants croient, y compris la fierté de vivre de manière conservatrice.

Jill et mari Derick ont adopté des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Et le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre Jill et le reste de sa famille.

9 Jill et Derick ont ​​parlé de leur sexe dans le passé Crédit: Instagram

9 Michelle et Jim Bob croient en une vie conservatrice Crédits: Getty

La démonstration racée de Jill intervient alors que The Sun a exclusivement rapporté que son frère en disgrâce Josh avait été arrêté et emprisonné dans l’Arkansas.

Le buste de la bombe survient à peine six ans après affirme que l’ex-star de télé-réalité honteuse a agressé cinq filles alors qu’elles étaient adolescentes.

Le Soleil a appris en exclusivité cette star de télé-réalité virée Josh, 33 ans, était mis en garde à vue sur les accusations fédérales dans le comté de Washington à 13h15 jeudi après-midi.

Un initié a affirmé qu’il « s’était rendu » sans incident.

9 Josh a été arrêté la semaine dernière pour possession de pornographie juvénile Crédit: AP

L’incident est lié au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a déclaré une source au Sun.

En novembre 2019, Homeland Security Investigations a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh– jusqu’ici.

Une source a confié en exclusivité au Sun le patriarche Jim Bob, sa femme Michelle et leurs 19 enfants: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines, et Josh s’est préparé.

9 Jill et Derick ne parlent pas à ses parents Crédit: Reportez-vous à la légende

«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui se tient aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait.

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.

« La famille s’exprimera sous peu et espère que cela les rapprochera à bien des égards et encore plus près de Dieu. »