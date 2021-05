Jill Duggar montre sa peau en maillot de bain sexy en deux pièces une semaine après l’arrestation pédophile de son frère Josh

JILL Duggar a désobéi à la modestie de la famille en enfilant plusieurs maillots de bain sexy en deux pièces pour l’été.

le Comptant sur La star est restée indifférente sur les réseaux sociaux ces derniers temps, malgré l’arrestation de son frère Josh il y a à peine deux semaines.

Instagram @jillmdillard

Jill a modelé des maillots de bain sur son Instagram[/caption]

Jill, 29 ans, a sauté dessus Instagram aujourd’hui pour partager de nouvelles photos d’arrière-cour dans plusieurs styles différents de maillots de bain deux pièces.

La mère de deux enfants a fait étalage de son physique dans les maillots de bain moulants, alors qu’elle se détendait avec une boisson et un livre.

Sur la première et la dernière photo, la star de télé-réalité portait un haut à manches courtes bleu foncé recouvert d’ancres, avec des bas bleu foncé assortis.

Dans la seconde, elle a enfilé un tankini jaune fleuri et un chapeau de paille avec une jupe bleu foncé assortie.

Instagram @jillmdillard

Elle a posé dans les tenues révélatrices[/caption]

Instagram @jillmdillard

La maman de deux enfants a montré ses jambes en short[/caption]

Instagram @jillmdillard

Elle a fait étalage de sa silhouette dans un tankini serré[/caption]

Jill a également montré un tankini noir avec un short bleu sarcelle à fleurs et un haut hawaïen bleu clair avec une jupe turquoise assortie.

La personnalité de la télévision a sous-titré son message: « Maillots de bain !! C’est presque cette période de l’année!

« J’adore mes nouveaux maillots de bain confortables de @modlifashion et j’ai hâte d’en faire bon usage cet été! «

Jill est apparemment restée indifférente sur les réseaux sociaux malgré elle l’arrestation du frère aîné Josh le 29 avril.

Instagram @jillmdillard

Jill est restée sans phase par l’arrestation de ses frères[/caption]

AP

Il a été accusé de « pornographie juvénile » il y a deux semaines[/caption]

Le père de six enfants a été libéré sous caution après avoir «possédé 65 images de pornographie juvénile».

Malgré sa libération, la star de TLC a restreint les déplacements, car il ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison dans l’Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Anna, la femme de Josh est actuellement enceinte de six mois de leur septième enfant, et il a dû vivre loin de sa famille car il n’a pas le droit d’être entouré d’enfants mineurs.

L’enfant le plus âgé de Duggar a «un accès illimité» à ses six enfants en présence d’Anna, mais ne peut plus passer du temps avec ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux.

Instagram / @annaduggar

Josh a six enfants et un de plus en route[/caption]

Coleman-Rayner pour The US Sun

Il aurait regardé des images graphiques d’enfants âgés de 12 ans à 18 mois.[/caption]

Jill a continué sa vie et la semaine dernière a célébré la remise des diplômes de son mari Derick Dillard à la faculté de droit.

La native de l’Arkansas a partagé une photo du couple se préparant pour l’occasion spéciale, alors qu’elle était belle dans un robe rouge moulante.

Derick a tweeté avec enthousiasme: «Il est difficile de croire qu’il y a exactement 10 ans aujourd’hui, j’ai obtenu mon diplôme de l’école de comptabilité de l’OSU, et demain je serai diplômé de la faculté de droit de l’UA. #cowboys #accounting # 2011 #razorbacks #law # 2021. »

Jill s’est préparée pour cette étape passionnante en postant récemment une photo d’elle-même en train de fumer sa robe de graduation.

Instagram @jillmdillard

Jill portait une robe rouge sexy à la remise des diplômes de Derick[/caption]

Instagram @jillmdillard

La famille a célébré son nouvel avocat[/caption]

«Cuire à la vapeur les trucs de diplômés de Derick pour ce week-end! Ça devient réel! elle a écrit à côté de l’annonce.

La jeune maman n’a pas respecté les règles strictes de modestie de sa famille, avec ses choix vestimentaires et de style de vie.

Les Duggars adhèrent à une religion chrétienne fondamentaliste, mais Jill et son mari se sont rebellés en adoptant des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Officiel de la famille Dillard / Youtube

Jill et Derick se sont rebellés des Duggars[/caption]

Leurs actions ont provoqué une rupture dans la cellule familiale et, par conséquent, le couple a été interdit de visiter l’enceinte de Duggar.





Les deux hommes ont également été très ouverts sur leur vie sexuelle, publiant des vidéos Youtube et d’autres contenus sur le sujet délicat.

Jill et son mari ont pris la décision conjointe de se distancer de la famille après avoir quitté Counting On en 2017.