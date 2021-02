JILL Duggar a été félicitée par les fans pour être une « version authentique d’elle-même » et pour ne pas porter de maquillage pour cacher son « acné ».

L’homme de 29 ans visiblement filmé Vidéos Instagram Story cela lui a montré qu’elle ne portait aucun maquillage lundi.

Dans la série de clips, le Comptant sur alun a encouragé ses partisans à regarder la série The Chosen car elle a dit que c’était « si bon » et que c’était « merveilleux et réconfortant ».

Dans la série de clips, Jill avait l’air à l’aise alors qu’elle portait des lunettes et un pull à col rond.

Les fans ont vite remarqué qu’elle ne portait pas de maquillage, car l’acné était visible près de sa bouche et de son menton.

Les fans de Counting On ont pris Reddit pour discuter du clip dans un fil de discussion intitulé: « Je suis agréablement surpris de voir Jill afficher sans maquillage ni acné et être une version authentique d’elle-même. »

Un fan a appelé Jill « une authentique maman de la terre hippie ».

Un autre utilisateur de Reddit a écrit: « Et pas du tout, elle est toujours en proie à une émission biblique, mais avec la façon dont les filles sont généralement réunies. Je suis heureuse qu’elle mette une version non filtrée sur les réseaux sociaux. »

Jill mari marié Derick Dillard, 31 ans, en 2014.

Le couple partage deux fils: Samuel, trois ans, et Israël, cinq ans.

Jill et Derick sont actuellement séparés de ses parents Jim Bob et Michelle.

Ces derniers mois, Jill s’est rebellée contre les règles strictes que ses parents l’ont élevée, elle et ses 18 frères et sœurs, à suivre.

Alors que Jill enfreint souvent le modeste code vestimentaire de la famille, la mère de deux enfants se fait même percer le nez et se couper les cheveux.

Jill et Derick aussi a choisi d’inscrire son fils aîné à l’école publique, qui va à l’encontre de la tradition Duggar de l’école à la maison.

De plus, elle a révélé qu’elle utilise un contrôle des naissances même si ses parents interdisent la prévention de la grossesse dans le cadre d’un mariage.

Plus tôt ce mois-ci, Jill et Derick ont ​​parlé de leur «bonne vie sexuelle» dans une vidéo pour leur chaîne YouTube.

Alors que la famille visitait un certain nombre de restaurants locaux dans la vidéo, Derick a demandé à leurs deux jeunes fils: « Savez-vous comment vous êtes né? Nous avons eu un rendez-vous et ensuite vous avez commencé à grandir dans le ventre de maman. »

Jill a ajouté: « Nous avons eu un tas de dates.

Le père a ensuite commenté: « Nous avons eu quatre rendez-vous en une journée, je pense … qu’une seule fois. »

S’adressant à la caméra, Jill a ajouté: « Nous avons une bonne vie sexuelle. »