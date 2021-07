Jill Duggar et son mari Derick parlent du «contrôle» de Counting On sur leur famille dans un message sur l’annulation de l’émission

JILL Duggar et son mari Derick Dillard ont parlé du «contrôle» de Counting On sur leur famille dans un message sur l’annulation de l’émission.

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Counting On avait été annulée après près de six ans.

Dans une longue déclaration sur leur Blog, le couple a admis qu’ils étaient « un peu en retard car nous venons d’apprendre la nouvelle avec le reste du monde mardi dernier + cette saison de la vie est assez chargée pour nous ».

Ils ont poursuivi: «Nous avons entendu parler de l’annulation pour la première fois lorsqu’un ami et un cousin nous ont chacun envoyé un texto après avoir vu la déclaration de TLC en ligne. On ne sait pas depuis combien de temps l’annulation était prévue.

« Cela fait plus de 4 ans maintenant que nous avons choisi de nous retirer de la série et, bien qu’il nous ait été initialement interdit de partager notre décision de quitter la série, nous nous sommes ouverts un peu plus récemment sur nos réseaux sociaux. »

Le couple marié a ajouté: « Cependant, nous avons également été confrontés à de nombreuses pressions et à des défis inattendus qui nous ont obligés à nous éloigner de la série dans le but de mieux contrôler notre propre vie et de faire ce qui était le mieux pour notre famille. «

La déclaration a conclu : « La poursuite de la liberté et de l’authenticité a été un thème croissant dans nos vies.

« Notre histoire est encore en cours d’écriture et cet événement n’est qu’un pas de plus vers cet objectif.

« Le départ de notre famille de 19 Kids & Counting et Counting On nous a permis de prendre nos propres décisions, y compris la possibilité d’avoir un choix dans ce que nous partageons.

« Pour l’instant, nous avancerons selon nos propres termes, et nous attendons avec impatience toutes les opportunités que l’avenir nous réserve. »

Jill, 30 et Derick, 32 ans, s’est éloignée de sa célèbre famille ces dernières années.

De retour en 2017, Derick a fait face à un contrecoup lorsqu’il a critiqué sa collègue star de TLC, Jazz Jennings et a affirmé qu’être transgenre est un « mythe ».

Suite à l’indignation, TLC a tweeté : « Nous voulons faire savoir à nos téléspectateurs que Derick Dillard n’a pas participé à Comptant sur pendant des mois et le réseau n’a pas l’intention de le présenter à l’avenir.

Après que ses tweets soient devenus viraux, Derick s’est défendu sur Instagram en déclarant : « Mon point de vue n’est pas différent de celui de la plupart des Américains, mais je viens de le mentionner… »

Depuis qu’il a quitté Counting On, le couple est connu pour s’opposer Jim Bob et Michelle Duggerdes règles strictes en portant des vêtements moins conservateurs, en envoyant leurs fils à l’école publique, en buvant de l’alcool et en utilisant le contrôle des naissances.

Jill et Derick se sont mariés en 2014, alors qu’ils partagent les fils Israel, six ans, et Samuel, trois ans.

Lorsque la nouvelle de l’annulation de Counting On a éclaté, une source a déclaré au Sun : « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

« La famille a été prévenue par téléphone peu de temps après et c’est toujours très calme.

« La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh. »

L’initié a poursuivi: « Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant Le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.





La source a conclu: « L’affaire a mis le spectacle sous un si mauvais jour, et bien que ce soit une honte pour ceux qui ont travaillé dur dessus, et l’argent dépensé, il n’y a vraiment aucun moyen d’avancer. »

Les fans avaient a lancé une pétition pour boycotter Counting On quand les détails horribles de Josh arrestation de pédopornographie a émergé.

Josh, 33, avait plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.