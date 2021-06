Jill Duggar et son mari Derick Dillard ont critiqué pour avoir mis en cage un nouveau chien dans le garage pendant la nuit pendant que la famille dort à l’intérieur

Les FANS ont critiqué Jill Duggar et son mari Derick Dillard pour avoir forcé leur nouveau chien à dormir dans une cage dans le garage plutôt qu’à l’intérieur de la maison.

Le couple Counting On a révélé les arrangements de sommeil de leur animal de compagnie dans une nouvelle vidéo, qui a suivi la vie de Derick en tant qu’étudiant en droit.

7 Les fans ont fustigé Jill Duggar et son mari Derick Dillard pour les arrangements de sommeil de leur chien Crédit: Dillard Family Official/YouTube

Le mari de Jill a obtenu son diplôme de droit le mois dernier, le couple célébrant l’occasion avec leurs deux enfants et sa famille.

Pour donner aux fans un aperçu de ce que c’était pour lui au cours des trois années de scolarité, Derick a publié cette semaine une nouvelle vidéo YouTube de « A Day In The Life Of A Law Student » qu’il a enregistrée en avril.

Au cours de la vidéo de près de 30 minutes, le père de deux enfants a révélé qu’il mettait son nouveau chien en cage dans le garage pendant la nuit pendant qu’il dormait à l’intérieur de la maison.

Pendant la journée, ils semblaient avoir le chiot dehors dans la cour pendant un long moment, loin de la famille.

7 Ils ont critiqué le couple Counting On pour avoir gardé le chien dans une cage dans le garage Crédit: Dillard Family Official/YouTube

7 Crédit : YouTube

Les fans de Counting On ont commenté à la fois la vidéo YouTube et Reddit de critiquer le couple de stars de la réalité pour la façon dont ils traitent leur animal de compagnie.

« Elle devrait être dans la maison et non isolée. Elle fait partie de la famille », a écrit l’un d’eux.

Un deuxième adepte bouleversé a déclaré: «Ce pauvre chien. Tant de temps seul.

7 Crédit : YouTube

7 Crédit : YouTube

Un autre a commenté : « Je ne pouvais pas imaginer laisser mon chien dehors toute la journée et dans un chenil dans le garage toute la nuit mais je suppose que c’est mieux que le refuge 🤷‍♀️ »

D’autres souhaitaient que le chiot ait « une literie plus confortable » et ne reste pas dans « le garage pendant la nuit ».

Essayant d’être utile, un fan a suggéré à Derick : « Votre bureau ressemble à un bon endroit pour la cage de Fenna. »

7 Derick a révélé que le chien dort dans une cage dans le garage lors d’un nouveau vlog YouTube Crédit: Dillard Family Official/YouTube

7 Le père de deux enfants, récemment diplômé de la faculté de droit, montrait aux fans à quoi ressemblait une journée dans la vie d’un étudiant en droit Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Auparavant, Jill avait été critiquée pour avoir nourri le chien de la famille avec son lait maternel.

Elle a averti les fans de « se détendre » après avoir nourri une bouteille d’elle âgée de deux ans lait maternel à l’animal.

La star de télé-réalité a expliqué comment elle avait laissé son fils Sam, trois ans, essayer une partie du lait après l’avoir trouvé dans le congélateur, mais a fini par le donner à son « troisième enfant », alias le chien de compagnie, après que son fils ne l’ait pas aimé .

Certains de ses partisans l’ont défendue contre tous les ennemis.

L’un d’eux a écrit : « C’est du lait congelé. Ce n’est pas la pire chose que le chien puisse manger (ce serait un miracle si c’était le cas !). »

Un autre a commenté : « Ça ! Les chiens mangent du caca et qui sait quoi d’autre… Je ne m’inquiéterais pas si quelqu’un s’en prend à vous pour le donner à votre chien ! C’est aussi votre bébé ! »