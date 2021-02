Jill Duggar et son mari Derick Dillard adoptent un chiot d’un refuge local pour une querelle de couple avec sa famille

JILL Duggar et son mari Derick Dillard ont adopté un chiot d’un refuge local alors que la querelle du couple avec sa famille se poursuit.

Le réalité famille a partagé l’heureuse nouvelle avec les fans dans une vidéo sur leur chaîne YouTube, leur disant qu’ils n’avaient prévu de rendre visite aux animaux que comme un régal pour les enfants et « ne s’attendaient pas à ce que cela se produise! »

Publier la vidéo, Jill a écrit: «Après avoir été enfermés pendant un certain temps avec la grande tempête hivernale et l’école toujours en Israël, nous avons décidé d’aller rendre visite à des animaux au refuge!

«Nous aimons les animaux et aimons toujours leur rendre visite dans n’importe quel environnement … dans les animaleries, au zoo, en regardant des vidéos en ligne et en découvrant différentes races de chiens, mais nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise!»

Jill, avec mari Derick, 31 ans, et leurs deux fils Israel, cinq ans, et Sam, trois ans, étaient partis dans la neige pour regarder les cabots.

La mère de deux enfants a révélé que la famille pensait avoir un chien depuis un certain temps et avait fait des recherches sur les races, mais qu’elle était toujours indécise.

Cependant, après avoir regardé beaucoup de beaux chiens et rencontré certains des remueurs de queue, la famille a opté pour un magnifique croisement belge Malinois appelé Grindle.

Jill a filmé ses fils alors qu’ils choisissaient avec enthousiasme des jouets et des couvertures pour leur nouvel animal de compagnie avant de monter dans la voiture.

Toute la famille était tellement excitée, Jill a crié: « Nous avons adopté un chien, tu vas! »

L’heureuse aventure survient peu de temps après que Derick a pris position sur les réseaux sociaux contre sa femme soumise à des «abus», les fans affirmant qu’elle aurait été «soumise au lavage de cerveau» par sa famille.

Les stars de Counting On ont été séparées du reste des Duggars depuis 2017 après leur départ de l’émission TLC – et il semble que Derick a « aimé » un commentaire Instagram détaillant ce que sa femme aurait vécu.

Derick, 31 ans, a soutenu sa femme car elle a choisi de fixer des limites strictes à sa famille.

Après qu’un fan a pris à Instagram prétendre que Jill, 29 ans, avait été «abusé mentalement et émotionnellement», le père de deux enfants a semblé montrer son accord en aimant le poste.

« Gee. Je n’en ai aucune idée », a écrit le fan dans un post présumé capturé par le compte Sans boule de cristal.

«Peut-être parce qu’elle a survécu à une agression sexuelle et qu’elle a enfin trouvé sa voix», ont-ils affirmé.

«Parce qu’elle a été abusée mentalement et émotionnellement toute sa vie et a subi un lavage de cerveau avec Dieu.

« C’est ce que je pense … c’est bien pour Jill. De l’air qui est foutu fille … tu mérites d’être entendu! » ils ont partagé.

Derick semblait être d’accord avec le fan mécontent, car il a donné au commentaire un « j’aime » sur la plate-forme.

Les anciens de TLC se sont distancés du spectacle et la famille fondamentaliste en 2017.

Parler à Gens, ils ont dit: « Notre contrôle pour choisir quels emplois nous étions autorisés à accepter et même où nous étions autorisés à vivre nous a été enlevé. »

Le jeune père a également estimé que les parents de Jill, Jim Bob et Michelle Duggar, étaient trop strict sur leurs objectifs de carrière.

« Les premières années de notre mariage, nous avons passé du temps et de l’argent à chercher des opportunités pour nous retrouver dans une impasse quand on nous disait: ‘Eh bien, tu n’es pas autorisé à faire ça' », a-t-il révélé.

Leur décision d’arrêter a provoqué une rupture dans la grande famille, car Jill a expliqué que leur abandon «ne s’est très bien passé avec personne».

« À ce moment-là, nous en avions assez. Nous savions que nous devions nous retirer complètement pour réévaluer et prendre nos repères. »

Jill Duggar se vante qu’elle et son mari Derick ont ​​une « bonne vie sexuelle » alors qu’il révèle qu’ils l’ont déjà fait quatre fois en une journée

Jim Bob, 55 ans, et Michelle, 54 ans, sont des baptistes fondamentalistes qui fixent des règles strictes de modestie pour leurs enfants et petits-enfants.

Jill et son mari ont dérogé à ces règles et se sont livrés à des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple est même allé jusqu’à parler publiquement de leur vie sexuelle, accentuant le fossé entre la star de télé-réalité et sa famille.

En 2015, il a été révélé que Jill avait été agressée par son frère aîné Josh quand il avait 14 ans et elle en avait 11.