Jill Duggar et son mari Derick admettent qu’ils sont «  très tristes  » alors qu’ils s’expriment pour la première fois depuis l’arrestation de Josh dans la pornographie juvénile

JILL Duggar et son mari, Derick Dillard, ont admis qu’ils étaient «très tristes» lorsqu’ils se sont prononcés pour la première fois depuis l’arrestation de la pornographie juvénile de Josh Duggar.

Josh et Jill, malheureusement, a un sombre passé car elle – avec sa soeur Jessa – a révélé dans une interview de 2015 avec Megyn Kelly que elles avaient été deux des cinq mineures il avait molesté au début des années 2000.

Lis notre Blog en direct de Josh Duggar pour les dernières mises à jour

Coleman-Rayner

Jill Duggar a été aperçue en train de faire du vélo samedi[/caption]

Coleman-Rayner

Derick Dillard était tout près, courant[/caption]

Jill, 29 ans, et son mari Derick, 32 ans, ont déclaré qu’ils «espèrent que justice sera rendue» après que son frère Josh ait été arrêté pour deux chefs de pornographie juvénile.

Le couple a déclaré en exclusivité au Sun qu’ils étaient «très tristes» après la nouvelle que le futur père de sept enfants avait été inculpé.

L’ancien Comptant sur La star est actuellement séparée de sa famille chrétienne conservatrice en tant que son mari et son père, Jim Bob, querelle.

S’exprimant pour la première fois depuis l’arrestation de Josh, Jill a déclaré: «Nous sommes très tristes à propos de tout cela, c’est horrible. Tout cela est très triste.

Coleman-Rayner

Jill a affirmé qu’elle était très triste et se tenait aux côtés d’Anna[/caption]

Coleman-Rayner

Israël est monté sur son propre vélo[/caption]

Coleman-Rayner

Derick a condamné toute utilisation de pornographie juvénile[/caption]

«La femme de Josh Anna est enceinte de leur septième enfant, Je ne peux pas imaginer comment elle se sent.

L’étudiant en droit Derick a ajouté: «De toute évidence, s’il y a quoi que ce soit lié à la pornographie juvénile, nous espérons que justice sera rendue.

«Je ne pense pas que quiconque soutienne la pornographie juvénile.

«Nous sommes tristes pour Anna, mettez-vous dans sa situation et imaginez ce que vous ressentiriez si cela arrivait avec un membre de votre famille.

«J’imagine que ce serait vraiment difficile.»

Coleman-Rayner

C’est la première fois que la famille s’exprime[/caption]

Coleman-Rayner

Jill a un passé sombre avec Josh alors qu’il l’a agressée quand elle était préadolescente[/caption]

Coleman-Rayner

Elle a prétendu avoir pardonné à son frère[/caption]

Jill et Derick – qui ont quitté Counting On en 2017 – ont été aperçus plus tôt samedi en train de faire de l’exercice près de leur domicile à Lowell, dans l’Arkansas, avec leur fils de six ans, Israël, et leur fils de trois ans, Samuel.

Derick a fait du jogging pendant que Jill faisait du vélo avec Samuel sur un siège derrière elle et qu’Israël montait le sien.

Josh, 33 ans a été arrêté jeudi et a été interpellé vendredi pour des allégations selon lesquelles il a téléchargé du matériel décrivant les abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis dans le district ouest de l’Arkansas.

Jim Bob et Michelle Le fils aîné de Duggar plaidé non coupable à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un de possession de pornographie juvénile.

AP

Josh est actuellement en prison après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de pornographie juvénile[/caption]

Il encourt 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ s’il est reconnu coupable.

Josh est actuellement détenu au centre de détention de Fayetteville dans l’attente d’une audience de détention mercredi.

Son avocat Justin Gelfand a déclaré qu’il avait l’intention de défendre l’affaire «de manière agressive et approfondie».

19 Kids and Counting a été annulé en 2015 après qu’il a été révélé que Josh avait abusé de cinq jeunes filles – quatre de ses sœurs et un ami de la famille – alors qu’il était adolescent.

Il n’a jamais été inculpé pour ces allégations.

Getty

Michelle et Jim Bob ont averti la famille que cela arriverait[/caption]

Le samedi, Derick a semblé aimer un tweet appelant à l’annulation de compter dessus.

Counting On – qui a commencé en 2016 après la fin de 19 Kids and Counting et devait se concentrer sur les enfants plus âgés de Duggar – n’a jamais présenté Josh.

Interrogé par The Sun sur le tweet, Derick a déclaré qu’il ne soutenait pas l’appel à diffuser l’émission, mais qu’il souhaitait voir plus d’honnêteté à ce sujet.

«Les gens supposent que Counting On est une émission différente de 19 Kids et Counting, mais ce n’est pas le cas, c’est la même émission», a-t-il déclaré au Sun.

«Je suis juste frustré qu’il soit trompeur pour le public de dire » nous allons changer ceci ou changer cela « et c’est exactement la même chose. »

Instagram

Jill et Derick écrivent un livre sur leur expérience négative dans l’émission Counting On[/caption]

Derick a également déclaré que lui et sa femme prévoyaient d’écrire un livre sur leurs expériences, ajoutant: «Je suis actuellement à la faculté de droit, donc mon temps est limité, mais je dis depuis longtemps que nous prévoyons d’écrire un livre.

«Nous prenons des notes en pensant aux choses et nous voulons écrire quelque chose de bon goût mais honnête.»

Derick et Jill s’expriment quelques jours après que Josh a été accusé de deux chefs d’accusation de pornographie juvénile vendredi.

News Nation Now

Josh s’est rendu jeudi[/caption]

Selon l’acte d’accusation, Josh «a sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Josh a été condamné à confisquer toutes les images visuelles et tous les biens, y compris l’équipement vidéo, liés à l’affaire.

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington à 13h15 le jeudi après-midi.

Un initié a affirmé que Josh «s’était rendu» sans incident.

News Nation Now

Il a plaidé non coupable des accusations de pornographie juvénile[/caption]

Instagram

Sa femme Anna est debout à côté de hsi[/caption]

La révélation qui fait tourner la tête est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a déclaré une autre source au Sun.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh – jusqu’à maintenant.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun de la famille Duggar: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines et Josh s’est préparé.

«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui est debout près de son mari comme elle l’a toujours fait.

Instagram / @annaduggar

Ils ont six enfants et attendent leur septième[/caption]

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.»

L’initié a ajouté: «La famille s’exprimera sous peu et espère que cela à bien des égards les rapprochera et encore plus de Dieu.»

L’arrestation intervient six ans après qu’In Touch Weekly ait découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2002.

Instagram

Jill a avoué être l’une des sœurs qu’il avait agressées au début des années 2000[/caption]

Instagram

Josh a été impliqué dans plusieurs scandales sexuels depuis 2015[/caption]

Suite aux allégations portées contre lui, Josh a répondu: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et profondément regrettable.

«J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.»

D’autres allégations ont suivi pour Josh, alors qu’un autre rapport, trois mois plus tard, affirmait que l’ancienne star de TLC utilisait le service de rencontres adultère Ashley Madison.

Il a déclaré: «J’ai été le plus grand hypocrite de tous les temps. Tout en épousant la foi et les valeurs familiales, j’ai secrètement regardé de la pornographie sur Internet ces dernières années et cela est devenu une dépendance secrète et je suis devenu infidèle à ma femme.

Peu de temps après, la star du porno Danica Dillon, de son vrai nom Ashley Johnston, a affirmé qu’il l’a agressée lors d’une rencontre sexuelle.

Dans une interview accordée à The Sun en 2020, Ashley, 33 ans, a décrit l’incident présumé comme étant si intense que «c’était comme si ce type avait essayé de me tuer».

Qui sont les sœurs Jessa et Jill de Josh Duggar? Jill et Jessa sont très proches en âge – la première étant la sœur aînée de 29 ans et la seconde de 28 ans. Pendant que Jill est séparé de sa famille, Jessa en fait toujours partie, mais les deux sœurs restent proches. Les deux femmes sont des mamans – Jill a deux enfants et Jessa en a trois, avec un autre sur le chemin. Les deux sœurs ont révélé dans une interview de 2015 avec Megyn Kelly qu’elles étaient deux des quatre sœurs que Josh avait agressées. Cependant, ils l’ont défendu avec fureur et ont affirmé que toute la famille lui avait pardonné ses erreurs de «jeune garçon».





Josh a toujours nié l’agression présumée.

Bien que pas sur Comptant sur plus, Josh a eu du mal à garder un emploi stable, car il vit actuellement avec Anna et leur six enfants dans un délabré entrepôt sur la propriété de ses parents en Arkansas, The Sun a rapporté en exclusivité.

Reuters

Il a du mal à garder un emploi depuis le scandale de 2015[/caption]

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).