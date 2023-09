Jill Duggar et Derick Dillard expliquent pourquoi leur mariage a été tendu – Hollywood Life

Crédit d’image : Figure 8/Tlc/Kobal/Shutterstock

Jill Duggar et son mari, Derick Dillarda expliqué comment son père, Jim Bob Duggaret le spectacle de la famille 19 Les enfants et ça compte a mis à rude épreuve leur mariage.

«Cela s’est définitivement mis entre nous», a déclaré Jill, 32 ans. PERSONNES une semaine avant ses mémoires révélatrices, Compter le coût, a été libéré mardi 12 septembre. « Quel que soit votre âge, vous devez obéir aux souhaits de vos parents, et vous devez même leur demander leur bénédiction pour tout moment important de votre vie. Cela pourrait être acheter une maison, déménager dans un autre État, où aller à l’école. Nous étions souvent confrontés à cela lorsque nous essayions de prendre des décisions pour notre famille, et nous étions vraiment aux prises avec cela.

La famille Duggar a suivi les pratiques de l’Institut des principes de base de la vie (IBLP), qui oblige les enfants à honorer les demandes de leurs parents. Au cours de leur entretien, Derick, 34 ans, était d’accord avec Jill et a poursuivi en expliquant que « chaque fois que [they] étaient en contradiction avec ce que pensait son père [they] devrait faire du tournage, il dirait des choses qui seraient très préjudiciables.

« Il militariserait la relation et dirait : ‘Est-ce toi, Jill, ou est-ce toi, Derek ? », a affirmé le mari de Jill. « « Est-ce que vous égarez votre femme et faites des choses qui ne soutiennent pas le mariage ? Et je pense que c’était un signal d’alarme.

Dans Compter le coûtDerick a écrit que le tournage 19 Les enfants et ça compte « ont commencé à se sentir comme un fardeau » malgré leurs apparences extérieures à l’époque. Au cours de leur entretien avec le média, Jill a doublé sur la façon dont l’émission « a causé beaucoup de frustration dans [their] mariage. »

« Surtout au début, où [Derick] j’éprouverais une certaine sensation à l’idée de filmer quelque chose », a-t-elle poursuivi. «Je dirais: ‘Je t’entends, je te sens, je ne veux pas non plus faire ce qu’ils nous demandent de faire. Mais nous devons le faire. … J’ai vu à quel point nous nous disputions une fois, et je me suis dit : ‘Whoa, ce n’est pas bien.’

Les époux se sont également battus pour recevoir le salaire qu’ils méritaient en travaillant sur la série, ce qui a conduit à des disputes tendues avec Jim Bob, 58 ans.

« Quand j’ai vu comment cela affectait notre mariage, je pense que c’était un autre signal d’alarme pour moi », a déclaré Jill au média. «C’était comme: ‘D’accord, nous devons soit mener cette bataille ensemble, sinon cela va nous déchirer.’ Alors oui, nous avons dû unir nos forces à ce moment-là.

En réponse au livre de Jill et Derick et à ses affirmations sur ses parents, Jim Bob et sa femme, Michelle Duggar, a fourni une déclaration à plusieurs points de vente.

« Nous aimons beaucoup tous nos enfants », ont insisté les deux hommes. « Comme dans toute famille, peu de choses sont plus douloureuses que les conflits ou les problèmes entre ceux que l’on aime. Nous ne pensons pas que la meilleure façon de résoudre les conflits, de faciliter le pardon et la réconciliation, ou de communiquer en cas de difficultés, soit à travers les médias ou sur un forum public, c’est pourquoi nous ne ferons aucun commentaire.