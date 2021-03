Jill Duggar a déclaré que « voyager sans les enfants était très agréable » car elle et son mari, Derick Dillard, ont assisté seuls au mariage de son frère Justin.

Le couple a laissé leurs enfants derrière eux alors qu’ils faisaient une apparition à l’événement, bien que les choses soient tendues au milieu de la Comptant sur Alun prétend avoir été «maltraitée» alors qu’elle s’éloignait de ses parents.

Mais elle était déterminée à montrer son soutien à son frère de 18 ans Justin et sa nouvelle épouse Claire Spivey, 19 ans, alors qu’ils s’est fait atteler au Texas.

Jill, 29 ans, a déclaré qu’elle et Derick, 31 ans, se sont bien amusés en couple en solo, sans leurs petits.

Ils ont laissé à la maison deux fils, Israël, cinq ans, et Sam, trois ans. laisser tomber leurs cheveux aux noces.

Dans une photo Instagram de Derick en train d’étudier à distance, Jill a écrit: « … et Derick avait un cours de l’hôtel, donc voyager sans les enfants était très agréable! »

Ils ont également profité de l’occasion d’être seuls pour profiter d’un double rendez-vous et se retrouver entre amis.

Le couple, qui a récemment adopté un chien de sauvetage d’un refuge pour animaux local, se sont éloignés du spectacle et de la famille fondamentaliste ces dernières années.

Derick a soutenu sa femme car elle a choisi de fixer des limites strictes à sa famille.

Après qu’un fan s’est rendu sur Instagram pour affirmer que Jill avait été «abusée mentalement et émotionnellement», le père de deux enfants a semblé montrer son accord en aimant le poste.

« Gee. Je n’en ai aucune idée », a écrit le fan dans un post présumé capturé par le compte Sans boule de cristal.

Ils ont affirmé: «Peut-être parce qu’elle a survécu à une agression sexuelle et qu’elle a enfin trouvé sa voix.

« Parce qu’elle a été abusée mentalement et émotionnellement toute sa vie et a subi un lavage de cerveau avec Dieu.

«Ce sont mes pensées… tant mieux pour Jill. De l’air qui est foutu fille… tu mérites d’être entendu!

Derick a semblé être d’accord avec le fan mécontent, car il a donné au commentaire un « j’aime » sur la plate-forme.

Les parents de Jill, Jim Bob, 55 et Michelle, 54 ans, sont des baptistes fondamentalistes qui imposent des règles strictes de modestie à leurs enfants et petits-enfants.

Jill et Derick se sont écartés de ces règles et se sont engagés dans des comportements tels que boire et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple est même allé jusqu’à parler publiquement de leur vie sexuelle, accentuant le fossé entre la star de télé-réalité et sa famille.