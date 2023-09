Jill Duggar dit que son père l’a traitée « pire » que son « frère pédophile » – National

Jill Duggar continue de lever le rideau sur sa célèbre famille, partageant cette fois des souvenirs tendus sur les interactions avec ses parents dans ses nouveaux mémoires révélateurs.

Le livre, intitulé Compter le coûtdétaille son expérience en essayant de gérer la renommée dans le cadre du 19 Les enfants et ça compte famille de télé-réalité – et le gouffre dans sa relation avec ses parents qui en a résulté.

Dans une interview avec Personnes magazine, qui a publié un extrait exclusif du prochain livre, sorti le 12 septembre, a déclaré que sa participation à l’émission avait entraîné une immense pression dans son mariage avec son mari, Derick Dillard.

« Cela a causé beaucoup de frustration dans notre mariage », a-t-elle déclaré franchement au média, ajoutant, « surtout au début, où il ressentait une certaine manière de filmer quelque chose. Je dirais : « Je t’entends, je te sens, je ne veux pas non plus faire ce qu’ils nous demandent de faire. Mais nous devons le faire.

Jill a déclaré que son père semblait déterminé à creuser un fossé dans la relation, ce qui, selon Dillard, se produisait.

« Chaque fois que nous étions en désaccord avec ce que son père pensait que nous devrions faire en matière de tournage, il disait des choses qui seraient très préjudiciables », a affirmé Dillard. «Il militait la relation et disait : ‘Est-ce toi Jill, ou est-ce toi, Derek ?’ Est-ce que vous égarez votre femme et faites des choses qui ne soutiennent pas le mariage ? Et je pense que c’était un signal d’alarme.

Dans l’extrait du livre, Jill, 32 ans, décrit une rencontre tendue et médiatisée qu’elle et Dillard ont eue avec ses parents Jim Bob, 58 ans, et Michelle, 56 ans.

Elle écrit qu’elle souhaitait « pouvoir rétablir » leur relation et « avoir une bonne discussion » malgré leurs hauts et leurs bas.

Dillard et Jill avaient envoyé une lettre à ses parents au sujet de leur séparation, et elle avait hâte de clarifier les choses et de commencer à réparer leur lien.

Son père, cependant, est venu avec « sa propre liste de choses dont il voulait parler », écrit Jill.

Jim Bob « dominait » Jill, écrit-elle, confrontant sa fille et criant fort alors que ses yeux se remplissaient de larmes.

« Tu veux savoir pourquoi je pleure? » elle se souvient l’avoir dit à son père. «C’est que tu penses que je suis une sorte de personne horrible juste parce que je porte un pantalon et que j’ai un anneau dans le nez… Tu me traites comme si j’étais une prodigue qui t’a tourné le dos… Tu me traites pire que tu ne traites mon frère pédophile. .»

19 enfants a été interrompu en 2015 après que des informations ont fait surface selon lesquelles l’aîné des enfants Duggar, Josh, avait agressé sexuellement cinq filles – certaines de ses sœurs – avant de commencer la série.

Il a été condamné à plus de 12 ans de prison en mai 2022 après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

La famille a également confirmé en 2015 que Josh avait touché de manière inappropriée quatre de ses sœurs et une baby-sitter lorsqu’il était adolescent. Jill et sa sœur Jessa étaient deux des victimes.

Jill a parlé de la vie au sein de la famille ultra-conservatrice Duggar plus tôt cette année dans le documentaire Prime, Des gens heureux et brillants : les secrets de la famille Duggar.

Dans le documentaire, Jill a déclaré qu’elle se sentait souvent redevable envers ses parents et qu’il y avait d’autres moments où elle se sentait carrément trompée par son père.

La journée mouvementée précédant son mariage, peu après 19 enfants a été annulé, elle dit qu’elle courait dans la cuisine lorsque son père lui a fait signer un contrat.

« Je ne savais pas à quoi cela servait », a-t-elle déclaré, mais reconnaît que dans la famille Duggar, « signer des contrats pour accepter certaines règles ou normes de comportement n’était pas rare ».

« J’avais l’impression que si je disais ‘non’ et que je n’obéissais pas à mes parents, alors de mauvaises choses allaient m’arriver », a déclaré Jill, arguant qu’un groupe religieux suivi par la famille Duggar – l’Institute in Basic Life Principes (IBLP) – visait moins à servir Dieu et, à la place, « favorisait un environnement semblable à celui d’une secte ».

Malgré les accusations très publiques de Jill contre ses parents, Jim Bob et Michelle ont clairement indiqué qu’ils n’échangeraient pas de piques en public.

« Nous aimons beaucoup tous nos enfants… Nous ne pensons pas que la meilleure façon de résoudre les conflits, de faciliter le pardon et la réconciliation, ou de communiquer en cas de difficultés, soit à travers les médias ou sur un forum public, nous ne ferons donc aucun commentaire », a déclaré le couple. dans une déclaration répondant aux allégations les plus récentes de Jill.