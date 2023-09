Jill Duggar dit que sa relation toxique avec Jim Bob a été détruite par une émission de téléréalité et le traitement infligé à son frère pédophile

Jill Duggar et son mari Derick Dillard ont retrouvé la liberté après s’être éloignés de leur renommée de télé-réalité.

Les anciennes stars de « 19 Kids and Counting » et de son spin-off « Counting On » vivent à la frontière de l’Arkansas et de l’Oklahoma. Ils sont les fiers parents de trois fils, dont deux fréquentent l’école publique. Duggar porte un pantalon, un anneau dans le nez et suit une thérapie – elle ne le ferait pas autrement.

Le couple détaille maintenant les luttes qu’ils ont endurées lors de leur apparition dans les émissions populaires de TLC dans un nouveau livre, « Compter le coût ». Duggar, 32 ans, a déclaré à Fox News Digital que c’était libérateur de dire la vérité.

« Cela nous a aidé à traiter et à démêler nos sentiments », a-t-elle expliqué à propos de la rédaction de ses mémoires, parus dans les bibliothèques mardi. « Cela a été un processus cathartique… Ce n’est pas une expérience isolée, juste pour la télé-réalité ou pour les familles nombreuses… J’espère que les gens pourront s’y identifier et dire : ‘J’ai ressenti cela aussi. J’ai ressenti l’isolement qui naît du contrôle.' »

Un porte-parole des parents de Duggar, Jim Bob et Michelle Duggar, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Mais dans un communiqué publié avant la sortie du livre, ils ont déclaré au magazine People : « Comme dans toute famille, peu de choses sont plus douloureuses que les conflits ou les problèmes entre ceux que vous aimez. … Nous ne croyons pas qu’il y ait la meilleure façon de résoudre les conflits, de faciliter le pardon et la réconciliation, ou pour communiquer sur les difficultés, se fait par le biais des médias ou sur un forum public, nous ne ferons donc aucun commentaire.

Les parents de Duggar sont de fervents adeptes de l’Institut des principes de base de la vie (IBLP). L’objectif de l’IBLP est de fournir aux autres « une institution et une formation claires sur la façon de réussir en suivant les principes de Dieu trouvés dans les Écritures ». Le site Internet de l’IBLP affirme que « plus de 2,5 millions de personnes » ont assisté à leurs séminaires au fil des ans.

« 19 Kids & Counting », qui raconte la vie de la famille grandissante Duggar, a été diffusé de 2008 à 2015. « Counting On », qui s’est concentré sur les enfants plus âgés de la famille, a été diffusé de 2015 à 2021.

« C’était comme » The Truman Show « », se souvient Duggar. « C’était dur de vivre au jour le jour et d’avoir une caméra face à moi. Et pour certains de mes frères et sœurs, c’est tout ce qu’ils ont toujours connu. Au fur et à mesure que j’ai appris à connaître l’équipe de tournage, ils sont devenus comme une famille, mais il y a eu des moments qui m’ont été volés, les plus privés. Comme quand on m’a arraché mes dents de sagesse. C’était une période très vulnérable pour moi en tant qu’adolescent quand j’étais exposé parce qu’ils avaient besoin d’un moment, d’un moment dramatique. Et chaque fois que nous étions pleurant ou bouleversée émotionnellement, l’équipe du film était là parce qu’elle savait que c’était un excellent film télé. »

« Si quelqu’un se casse la tête, c’est comme : ‘C’est une super télé' », a-t-elle poursuivi. « Mais à ce moment-là, j’ai juste pensé : ‘C’est ce que je dois faire. Je dois honorer mes parents. Je dois faire la queue ici.’ Je n’avais pas vraiment le choix et je n’aimais pas ça, mais en même temps, je sentais que c’était ce que je devais faire pour être une bonne fille, pour être une bonne chrétienne. Je devais remplir ce rôle. Mais J’aurais aimé avoir plus d’intimité. C’est toujours un combat auquel je suis confronté. »

Duggar a affirmé qu’à mesure que la popularité de la série augmentait, davantage de moments privés devenaient « à gagner ». Elle ne voulait pas que la naissance de son fils Israel soit filmée, mais cela la mettait en conflit avec ses parents et les producteurs.

Dillard a admis que la pression qu’ils ont subie a eu des conséquences néfastes sur leur mariage.

« Il est arrivé un moment où il nous fallait simplement tracer une ligne dans le sable », a-t-il expliqué. « Ce n’était pas comme si quelqu’un était venu nous voir en couple et nous avait dit : ‘Vos parents ont cet accord. Est-ce quelque chose que vous êtes prêt à faire ?’ Il n’y a jamais eu de conversation. Et cette difficulté était présente dès le début, peut-être même avant notre mariage.

« Je me suis dit : ‘Si Jill ne veut pas faire ça, elle n’est pas obligée de le faire' », a expliqué Dillard. « J’avais l’impression d’avoir le pouvoir de dire non parce que je n’avais aucune raison de penser autrement. Le plus difficile pour moi était cette présomption selon laquelle tout le monde avait droit à toutes ces choses. Qu’il s’agisse des premières photos ou des annonces de notre bébé. que nous voulions faire en couple – cela nous a été volé. Cela a profondément affecté notre mariage au point où je savais que nous devions mettre le pied à terre… J’ai ressenti la capacité de protéger [Jill] et l’aider à faire ce à quoi elle se sentait appelée m’a été retiré… Cela a définitivement créé des tensions.

Les difficultés de Duggar sous les projecteurs se sont aggravées. En 2015, un rapport de police sur l’enquête sur son frère Josh ayant agressé Duggar et ses sœurs lorsqu’elles étaient jeunes a été rendu public. Duggar a délibérément caché les détails de ce qui s’est passé dans son livre, mais se souvient avoir dit à son mari qu’elle se sentait « terrible… J’aurais aimé être morte ».

Elle a également allégué dans le livre que ses parents gardaient la vie privée de Josh pour « l’empêcher d’être humilié publiquement ». Lors d’une dispute avec son père, Duggar a déclaré qu’elle lui avait crié : « Tu me traites pire que tu ne traites mon frère pédophile ! »

« Quand tout a été porté sous les projecteurs du public, ce fut évidemment une période très dévastatrice – cela continue de l’être pour moi », a déclaré Duggar. « Je savais que je devrais aborder ce sujet en écrivant un livre, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je voudrais jamais beaucoup m’étendre… C’était une période très étrange et difficile pour Derek et moi parce que nous étions sous le choc des effets de tout ce qui se passait. sous les projecteurs, puis essayer de régler nos sentiments envers tout le monde… juste nous regrouper, nous échapper dans une ferme et essayer de commencer les prochaines étapes de planification… Je ne savais pas quoi faire… J’étais dans le brouillard.

Josh, 35 ans, purge une peine de plus de 12 ans de prison pour téléchargement et possession de pornographie juvénile.

Les tensions se sont accrues entre le couple et Jim Bob, 58 ans. Duggar a affirmé qu’elle n’avait jamais été payée pour son temps dans la série, bien qu’elle ait été engagée pour que sa vie soit constamment documentée. Après avoir demandé à être indemnisé, Duggar a affirmé que Jim Bob avait offert à chacun de ses enfants un chèque unique de 80 000 $ pour « commencer leur vie ». Elle a écrit que Mad Family Inc., la société de production de son père, aurait gagné environ 8 millions de dollars.

Dans le livre, Duggar a déclaré que sa relation avec Jim Bob « était presque entièrement composée de frelons et de couleuvres rayées ».

« Je dirais que ça ne s’est pas beaucoup amélioré », a-t-elle déclaré à propos de leur relation aujourd’hui. « Notre thérapeute nous a recommandé de nous concentrer sur nous-mêmes, de renforcer qui nous sommes et de trouver notre voix, de trouver qui nous sommes en Christ. Nous avions besoin de savoir quelles sont nos limites en tant que famille. Je pense que cela a changé notre relation et que nous pouvons définir le ton pour ce avec quoi nous sommes d’accord et ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord. Mais je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu beaucoup d’amélioration dans ma relation avec mon père.

« J’espère et je prie pour que ça s’améliore », a-t-elle partagé. « J’aime mon père… C’est pourquoi il m’a fallu si longtemps pour parler parce que j’aime tellement ma famille. Et je ne veux pas leur faire de mal. »

Duggar et Dillard ont cessé d’apparaître dans l’émission de téléréalité familiale en 2017. Toutes ces années plus tard, ils ne regrettent pas de s’en aller.

« Nous sommes arrivés à un point où c’était comme si j’en avais assez », se souvient Dillard. « ‘Nous ne faisons plus ça. Je m’en fiche. Vous pouvez nous poursuivre en justice. Cela a été menacé. Mais je m’en fiche. Vous n’allez pas gagner si vous nous poursuivez en justice. Si vous voulez menacer de poursuivez-nous en justice, d’accord, mais nous ne faisons plus ça.' »

« Je voulais que nous ayons plus de contrôle sur nos vies », a ajouté Duggar. « C’était un sentiment très étrange d’être enfin libre… Il y avait cette merveille de ‘Quelle est la prochaine étape ?’ Je savais que nous avions des projets et des objectifs, mais à quoi cela ressemblerait-il ? Allons-nous être si détachés de notre famille parce que nous ne participons pas au tournage ? Vont-ils nous accepter ? C’était bizarre de partir. Nous ne l’avons pas fait Je veux quitter la famille. Nous voulions juste quitter le tournage.

Duggar a déclaré que la thérapie était « un cadeau » alors qu’elle continue de naviguer dans sa nouvelle vie. Sa foi en Dieu, dit-elle, continue de renforcer son mariage.

« Je suis tellement heureuse », a-t-elle déclaré. « J’ai plus de contrôle sur ma vie et mon avenir… Le tournage était le fondement de ma vie à ce moment-là. Toutes les expériences positives et négatives que j’ai vécues sont des sentiments valables. Elles sont comme des épines et des roses… Cela ne veut pas dire que je ne le fais pas. « Je n’aime pas ma famille. Mais je veux que les gens sachent que votre histoire compte. Votre voix compte. »