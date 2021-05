JILL Duggar est partie en camping avec son mari Derick Dillard et leurs deux fils.

le Comptant sur alun, 29 ans, a partagé plusieurs clichés de leur voyage et a déclaré que c’était «agréable de s’éloigner» après son frère en disgrâce Joshde arrestation sur des accusations de pornographie juvénile.

Lis notre Blog en direct de Josh Duggar pour les dernières mises à jour

Instagram / jillmdillard

Jill Duggar est partie en camping avec son mari Derick et leurs deux fils[/caption]

Jill, Derick et leurs fils Israël, six ans, et Samuel, trois ans, sont restés dans des tentes, ont fait cuire de la nourriture au-dessus d’un feu et ont nagé dans la rivière Buffalo en Arkansas.

L’ancienne star de télé-réalité a fait allusion à la fureur entourant Josh en admettant que c’était un soulagement de ne pas avoir de service cellulaire et d’Internet pendant le voyage.

Elle a écrit: «Nous nous sommes échappés pendant quelques nuits au #buffaloriverarkansas.

«C’était tellement agréable de s’évader dans la nature ensemble lors de la pause de Derick cette semaine! Pas de service cellulaire et le wifi sont parfois sympas!

Éclaboussure

Cela vient après l’arrestation de son frère Josh pour pornographie juvénile[/caption]

Instagram / jillmdillard

Jill et Derick sont restés près de la rivière Buffalo dans l’Arkansas[/caption]

Instagram / jillmdillard

Ils ont amené leurs fils Israël, six, et Samuel, trois[/caption]

Jill a ajouté: Nous avons fait de la randonnée, nagé, campé, s’mores’ed, vu beaucoup de bestioles et même des élans, explorés et juste refroidis… autant que vous pouvez vous détendre avec 2 enfants actifs qui implorent l’attention.

Sa cousine Amy a commenté sous les jolies photos: «Je suis tellement contente que vous vous soyez tous échappés !!! Tellement bon pour l’âme !! »

Jill a apparemment est resté indifférent sur les réseaux sociaux malgré elle l’arrestation du frère aîné Josh le 29 avril.

Le père de six enfants, 33 ans, a été libéré sous caution après avoir «possédé 65 images de pornographie juvénile».

Instagram / jillmdillard

Jill a dit que c’était « agréable de s’évader » et que je n’avais ni service téléphonique ni Internet[/caption]

Instagram / jillmdillard

Ils ont nagé dans la rivière[/caption]

Malgré la libération de Josh, la star de TLC a limité les déplacements et ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison dans l’Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Sa femme Anna est actuellement enceinte de six mois de leur septième enfant, et il a dû vivre loin de sa famille car il n’a pas le droit d’être entouré d’enfants mineurs.

L’enfant Duggar le plus âgé a «un accès illimité» à ses six enfants avec Anna mais ne peut plus passer du temps avec ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Reuters

Josh a été arrêté le mois dernier et accusé d’avoir 65 images indécentes d’enfants[/caption]

Jill et Derick ont ​​dit ils trouvent l’arrestation de Josh «très triste» et «espérons que justice soit faite».

«Nous sommes très tristes à propos de tout cela, c’est horrible. Tout est très triste », a-t-elle déclaré au Sun.

«La femme de Josh, Anna, est enceinte de leur septième enfant, Je ne peux pas imaginer comment elle se sent.

Getty – Contributeur

Sa femme enceinte Anna serait à ses côtés[/caption]





L’étudiant en droit Derick a ajouté: «De toute évidence, s’il y a quoi que ce soit lié à la pornographie juvénile, nous espérons que justice sera rendue.

«Nous sommes tristes pour Anna, mettez-vous dans sa situation et imaginez ce que vous ressentiriez si cela arrivait avec un membre de votre famille. J’imagine que ce serait vraiment difficile.

En 2015, Jill et sa sœur Jessa ont révélé ils étaient deux des cinq filles mineures Josh aurait été agressé à l’adolescence au début des années 2000.