Jill Duggar dévoile ses épaules dans un débardeur alors qu’elle continue de défier le code vestimentaire strict de la famille au milieu de la querelle

JILL Duggar a dénudé ses épaules dans un débardeur alors qu’elle continuait à défier le code vestimentaire strict de la famille au milieu de la querelle.

Jill, 30 ans, a attaché ses longs cheveux en queue de cheval et avait un anneau de nez dans son histoire Instagram.

Tout en portant son haut sexy, la Comptant sur La star a montré les « autocollants et décalcomanies de fenêtre super amusants » qu’elle a reçus en cadeau de la « boutique » de Sierra Dominguez.

Quelques-uns des autocollants fournis dans une boîte à chaussures disaient : « Jésus prends le volant » et « Soutenez vos agriculteurs locaux ».

Dans la dernière histoire Instagram, Jill appréciait « ses nouveaux cadeaux » et a déclaré: « J’ai hâte de suivre votre cours de poterie. »

L’ancienne de 19 Kids and Counting a agité ses bras nus alors qu’elle montrait sa tasse de café qui disait: « Choisissez Joy ».

La famille Duggar a observé un code vestimentaire strict qui permet généralement aux femmes de s’habiller modestement et de porter des jupes ou des robes.

Comptant sur le patriarche Jim Bob Duggar, 55 ans et matriarche Michelle Dugger, 54 ans, sont restés fidèles à ces règles strictes pour leur style de vie chrétien.

L’une de ces règles inflexibles consiste à ne pas autoriser les femmes à montrer leurs jambes ou à s’habiller de manière révélatrice.

L’ancienne star de télé-réalité a défié le code vestimentaire strict de la famille avec ses sœurs, Jessa, 28 et Jinger, 27 ans et cousine Amy, 34.

Jill n’a pas hésité à enfreindre les règles familiales après avoir abandonné ses émissions de téléréalité de retour en 2017.

L’ex personnalité de la télévision est mariée à Derick Dillard depuis 2014,

Récemment, Jill a montré ses épaules dans un débardeur superposé.

Avec ses cheveux tressés sur le côté, Jill portait des lunettes épaisses assorties à son haut marron.

Tout cela vient après que le frère de Jill, Josh, ait été arrêté puis libéré sous caution après avoir « possédé 65 images de pornographie juvénile ».

Malgré sa libération, la star de TLC en disgrâce a restreint ses déplacements, car il ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Même si Anna, la femme de Josh est enceinte de six mois de leur septième enfant, il a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des enfants mineurs.

L’aîné des enfants Duggar a « un accès illimité » à ses six enfants en présence d’Anna, bien qu’il ne puisse plus passer de temps avec ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans. Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.

Jill dit au Soleil: « Nous sommes très tristes à propos de tout cela, c’est horrible. C’est tout très triste.

« La femme de Josh Anne est enceinte de leur septième enfant, je ne peux pas imaginer ce qu’elle ressent. »

Derick a ajouté : « Évidemment, s’il y a quoi que ce soit en rapport avec la pédopornographie, nous espérons que justice sera rendue. »

Jill et Derrick partagent Samuel, trois ans, et Israël, six ans.