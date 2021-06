Jill Duggar avoue qu’elle a gardé son lait maternel au congélateur depuis DEUX dernières années et ses enfants demandent maintenant à l’essayer

JILL Duggar a révélé qu’elle avait conservé une bouteille de son lait maternel « d’or liquide » dans son congélateur deux ans après la fin de l’allaitement de ses enfants – mais qu’elle leur a maintenant laissé un dernier goût.

le Comptant sur La star de 30 ans a consulté sa page Instagram pour expliquer comment elle avait laissé son fils Sam, âgé de trois ans, essayer une partie du lait après qu’il l’ait spécifiquement demandé.

Jill Duggar a donné le reste de son lait maternel à son chien après l’avoir gardé au congélateur pendant deux ans[/caption]

Après avoir décongelé le dernier biberon, la maman de deux enfants a ensuite donné le reste au chien de la famille.

Jill a mis en ligne un cliché montrant le chien léchant le lait de son bol en argent avec les mots : « J’ai eu ma dernière petite bouteille de lait maternel dans le congélateur depuis près de quelques années maintenant (mes deux garçons ont arrêté d’allaiter vers l’âge de 2 ans et Sam est presque 4 maintenant!). Je sais que je sais… c’est probablement une substance sans nutrition brûlée par le congélateur maintenant…

« Eh bien, Sam a demandé au hasard de l’essayer récemment et il n’avait pas l’air ou ne sentait pas mauvais quand je l’ai décongelé alors je l’ai laissé l’essayer.

« Comme prévu, il n’a pas aimé ça après avoir essayé quelques gorgées.

La mère de deux enfants a déclaré que son plus jeune Sam avait demandé à essayer son lait maternel congelé une fois de plus[/caption]

Elle a dit « comme prévu », Sam, photographié avec son frère aîné Israël, n’était pas trop enthousiaste[/caption]

« Inutile de dire que mes 3 enfants ont maintenant eu du lait maternel

« Quelqu’un d’autre se sent-il sentimental à propos de son « or liquide » ?

« Celui qui a inventé l’expression » inutile de pleurer sur du lait renversé » n’a certainement jamais pompé ! «

Anticipant peut-être un contrecoup pour le cliché, Jill, qui est mariée à Derick Dillard, a ajouté: « De plus, avant que l’un d’entre vous ne me saute dessus pour le nourrir au chien, elle va bien. Elle va tout à fait bien.

La star de Counting On a admis se sentir « sentimentale » pour son « or liquide »[/caption]

Jill partage ses deux enfants avec Derick Dillard[/caption]

« Je ne le lui aurais pas donné si j’avais pensé que cela la rendrait malade. Alors détends-toi mkay ?!”

Les fans ont rapidement soutenu le discours de combat de Jill, avec un écrit : « Ceci ! Les chiens mangent du caca et qui sait quoi d’autre… Je ne m’inquiéterais pas si quelqu’un s’en prend à vous pour l’avoir donné à votre chien ! C’est aussi ton bébé !

Un autre a posté: « Awe bless.. c’est si doux et précieux. »

Un troisième a ensuite déclaré : « Un chemin à parcourir également pour être vous, être fantastique et dire aux gens qui aiment être négatifs de se détendre. Vous êtes très certainement une source d’inspiration pour continuer à briller dans votre beauté.

Les fans ont rapidement soutenu sa décision de donner du lait maternel au chien de la famille[/caption]

Le discours franc de Jill sur l’allaitement va sans aucun doute à l’encontre des règles chrétiennes strictes de la famille Duggar[/caption]

L’un d’eux a alors posté : « C’est du lait congelé. Ce n’est pas la pire chose que le chien mangera jamais (ce serait un miracle si c’était le cas !).”

Un fan de l’ancienne star de télé-réalité a alors ajouté : « Allez maman !! »

Jill a souvent défié les règles strictes suivies par son père Jim Bob Duggar et la famille 19 Kids And Counting.

Elle a été repérée récemment clignotant ses jambes dans une mini robe dans un nouveau cliché sur les réseaux sociaux.

Jill a souvent défié les règles strictes suivies par son père Jim Bob Duggar[/caption]

Les femmes Duggar ne sont pas autorisées à montrer leurs jambes ou à s’habiller de manière révélatrice[/caption]

Les nouveaux ratés de Jill peuvent surprendre les téléspectateurs à cause de son père et de ses règles strictes pour leur style de vie chrétien.

Les femmes Duggar ne sont pas autorisées à montrer leurs jambes ou à s’habiller de manière révélatrice.

Ils ne peuvent pas non plus porter de pantalons.

Pendant ce temps, le mois dernier, le frère de Jill, Josh, était arrêté puis libéré sous caution après avoir « possédé 65 images de pornographie juvénile ».

Jill et sa progéniture ont travaillé pour se distancier de la famille star de la télé-réalité[/caption]

Malgré sa libération, la star de TLC a restreint ses déplacements, car il ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Anna, la femme de Josh est enceinte de six mois de leur septième enfant et il a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des enfants mineurs.

L’aîné des enfants Duggar a un «accès illimité» à ses six enfants en présence d’Anna, mais ne peut plus passer de temps avec ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Cette semaine, Jill a dit aux fans « faites confiance à votre instinct » dans un message cryptique posté après son arrestation.

Elle a parlé de ses troubles émotionnels après l’arrestation de son frère pour pédopornographie[/caption]





Jill, qui a parlé d’elle stress mental et physique au cours des dernières semaines, a publié un message inspirant sur le fait d’avoir des « moments de doute » dans une histoire Instagram.

Le message disait : « Faites confiance à votre instinct. Embrasse ton chien. Et mange un beignet.

La maman de deux enfants a également félicité son mari Derick, 34 ans, lors de la Journée nationale du beignet.

Jill a dit en plaisantant: « Je sais que vous trouverez les gratuits. »