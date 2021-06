Jill Duggar aime les articles torrides affirmant que «le lubrifiant est la clé du sexe après les enfants» malgré les règles strictes des parents sur la vie amoureuse

COUNTING On La star Jill Duggar continue de se rebeller contre les règles strictes de ses parents concernant la modestie et les relations après avoir donné son approbation à un post de sexe torride.

La star de télé-réalité de 30 ans, qui partage deux enfants avec son mari Derick Dillard, a aimé un article grossier sur les réseaux sociaux sur la meilleure façon d’avoir des relations sexuelles après les enfants.

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill Duggar, mariée à Derick Dillard depuis 2014, a aimé un article torride sur le sexe[/caption]

HonestlyMommy, une Instagrammeuse axée sur la santé mentale et le fait d’être une maman, a partagé une photo en l’honneur de la Journée nationale du sexe, expliquant aux couples comment ils peuvent « pimenter leur vie sexuelle ».

Dans l’instantané, elle et son mari ont brandi une pancarte indiquant: « Le lubrifiant est la clé pour avoir des relations sexuelles avec votre conjoint après avoir eu des enfants.

La blague sur le sexe après les enfants a continué : « … Mettez ces trucs partout sur la poignée de porte et les enfants ne peuvent pas tourner le bouton pour entrer ! »

Jill était l’un des plus de 4 000 utilisateurs à apprécier le post torride et à lui donner un like, malgré les règles strictes avec lesquelles ses parents Jim Bob et Michelle Duggar l’ont élevée.

Reddit

Elle a aimé un cliché Instagram plaisantant sur la meilleure façon d’avoir des relations sexuelles après avoir eu des enfants[/caption]

CCM

L’approbation publique de la blague vient malgré les règles strictes de ses parents Jim Bob et Michelle sur la pudeur et le sexe[/caption]

Elle et son mari Derick ont ​​déjà parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre eux et le reste de la famille de Jill en ce qui concerne les règles de pudeur.

Après le patriarche de la famille indemnité retenue d’eux pour leurs apparitions sur Comptant sur, les ex stars de la réalité se sont rebellées contre Jim Bob, Michèle, et le reste de la famille.

Depuis lors, Jill a été extrêmement ouverte sur divers sujets, la touchant « bonne vie sexuelle, qu’elle utilise contrôle des naissances, et même qu’elle et Derick jouent « jeux de chambre. «

Jill et Derick ont ​​raconté leurs singeries dans leur chambre sur leur chaîne YouTube, se vantant d’avoir déjà eu des relations sexuelles quatre fois en une journée.

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill et Derick ont ​​récemment célébré l’obtention de leur diplôme de la faculté de droit[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Il lui a ensuite écrit une note touchante pour son 30e anniversaire[/caption]

La mère de deux enfants a également déclaré qu’elle utilisait le contrôle des naissances – bien que ses parents interdisent la prévention de la grossesse au sein d’un mariage.

Le couple, qui est marié depuis 2014, a récemment partagé deux grandes étapes ensemble.

Derick est diplômé de la faculté de droit et Jill l’a célébré en porter une mini-robe sexy en dentelle rouge à la cérémonie et en lui organisant une petite fête de félicitations.

Puis ce fut au tour de Derick de célébrer sa « belle épouse » lorsqu’elle eut 30 ans le mois dernier.

Éclaboussure

Mis à part les célébrations personnelles, Jill et Derick s’occupent de la récente arrestation de son frère pour des accusations de pornographie juvénile.[/caption]

Instagram

Jill et Derick « espèrent que justice sera rendue » dans le cas de Josh et ils sont « très tristes » pour Anna, avec qui Josh partage six, presque sept enfants[/caption]

Il lui a donné des ballons géants avec son nouvel âge et a écrit une douce lettre sur Instagram, écrivant : « Ces 7 dernières années ont été extrêmement éprouvantes, mais naviguer dans la vie avec mon meilleur ami l’a non seulement rendu plus supportable, mais aussi excitant et aventureux.

« … Vous êtes une épouse et une mère extraordinaires. Merci pour qui vous êtes et tous les sacrifices que vous faites constamment pour notre famille ! Je t’aime et je sais que nos garçons t’aiment aussi ! «

Ce ne sont pas que des célébrations dans la famille Duggar, car le frère de Jill Josh a été arrêté fin avril sur des accusations de pornographie juvénile.

Elle et son mari ont déclaré qu’ils « espéraient que justice soit rendue » après son arrestation.





Jill dit au Soleil: « Nous sommes très tristes de tout cela, c’est horrible. C’est très triste tout ça.

« La femme de Josh Anne est enceinte de leur septième enfant, je ne peux pas imaginer comment elle se sent.

L’étudiant en droit Derick a ajouté: « Évidemment, s’il y a quelque chose lié à la pornographie juvénile, nous espérons que justice sera rendue. »