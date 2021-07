JILL Duggar a dit qu’elle envisageait de se procurer des dreadlocks.

La femme de 30 ans a partagé l’idée en admettant qu’elle voulait « essayer quelque chose de différent » avec ses cheveux.

5 Jill a admis qu’elle envisageait de se procurer des dreadlocks Crédit : Instagram/Jill Duggar

5 La star de Counting On veut « essayer quelque chose de différent » avec ses cheveux Crédit : Instagram/Jill Duggar

le Comptant sur alun a pris à elle Histoire Instagram vendredi pour raconter une conversation qu’elle a eue avec son mari Derick Dillard, 32 ans, la veille.

Jill a déclaré à ses fans: « Derick et moi parlions hier soir de moi en train d’essayer quelque chose de nouveau avec mes cheveux et je voulais avoir vos pensées. »

Le texte à l’écran disait : « Penser à essayer quelque chose de nouveau avec mes cheveux… Je les ai coupés une fois, je ne les ai jamais colorés, j’ai eu une permanente comme il y a toujours (ma mère, mes sœurs et moi les faisions !) et obtenez des couches.

Jill a montré ses longs cheveux bruns dans le diapositive suivante, qui a été ramenée en une queue de cheval haute.

Elle a écrit: « J’adore mes cheveux, je pense juste à faire quelque chose de différent pour les changer. »

A LA RECHERCHE D’AVIS

La mère de deux enfants a ensuite partagé des clichés de plusieurs coiffures et a inclus des sondages pour que ses fans expriment leur opinion sur la question de savoir si elle devrait ou non essayer la coiffure.

Le premier de Jill photo a montré une femme aux longs cheveux bouclés, bien que la plupart de ses followers aient voté que le look n’était « pas pour vous ».

le deuxième option a montré une femme blonde arborant de longues vagues de plage, que de nombreux fans de Jill ont votées comme « amour ».

le troisième option a montré une femme aux cheveux rouge-orange qui tombaient en cascade sur ses épaules en vagues lâches, que la majorité des danseurs de Counting On ont dit qu’elles « aimaient ».

Jill a peut-être choqué ses fans en incluant des dreadlocks comme quatrième possibilité, comme beaucoup de ses fans ont clairement indiqué que le look n’était « pas » pour elle.

JILL AIME UN «LOOK TERRE BOHO»

Elle a continué à pousser l’idée de dreadlock en partage de photos de deux femmes avec des dreadlocks placés sporadiquement dans leurs longs cheveux.

À côté des photos, Jill a écrit : « Vous savez tous que j’aime un petit look bohème terreux… »

Elle a ajouté: « En fait, j’adore les dreads minces ou en commençant par quelques-unes. »

Les fans de Counting On étaient plus disposés à voir Jill essayer des dreadlocks à petites doses, car 42% de ses followers ont déclaré qu’ils « aimaient » le look.

Jill a épousé Derick en 2014, tandis que le couple partage les fils Israel, six ans, et Samuel, deux ans.

DUGGAR REBELLE

L’intérêt de l’ancienne personnalité de la télévision pour les dreadlocks sportifs ne choquera peut-être pas ses fans, car elle est connue pour se rebeller contre le code vestimentaire conservateur de sa famille.

Jill et Derick se sont éloignés de la famille célèbre car ils se sont livrés à des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre Jill et le reste de sa famille.

5 Jill a profité de son histoire Instagram pour demander à ses fans ce qu’ils pensaient Crédit : Instagram @jillmdillard

5 Jill et Derick se sont mariés en 2014 Crédit : Instagram