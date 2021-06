Jill Duggar admet que ses fils Israel, 6 ans, et Samuel, 3 ans, « se battent et s’énervent toujours », mais appelle « leur lien si doux »

JILL Duggar a admis que ses fils Israel et Samuel « se battent et s’énervent toujours », mais ont qualifié « leur lien si doux » dans une publication Instagram.

L’ancienne star de télé-réalité a posté la douce photo des tout-petits assis sur un hamac les capturant par derrière.

Instagram

Jill Dugger a déclaré que les fils ont un lien doux les uns avec les autres[/caption]

Instagram

Jill a documenté leur récent voyage en famille à un match de baseball[/caption]

Jill, 30 ans, a jailli de son amour pour ses garçons en écrivant : « Quand je leur ai dit qu’ils devaient faire des siestes aujourd’hui au lieu de simplement avoir du temps pour réserver (parce que nous sortirons tard), ils ont demandé s’ils pouvaient dormir dans la même pièce cette fois-ci, « parce que nous aimons ça! » (Je les sépare généralement pour leurs « siestes de jour, mais ils partagent une chambre la nuit.) Après avoir établi quelques règles de base, j’ai accepté. «

Elle a continué: « J’aime leur amour et leur prévenance l’un pour l’autre. Ne vous méprenez pas… ils se battent toujours et s’énervent aussi, mais leur lien est si doux !

La mère de deux enfants a également partagé leur voyage en famille à un match de baseball sur ses histoires Instagram où les garçons se sont fait maquiller le visage.

Toute la famille a posé pour une photo dans les gradins, y compris le mari de Jill, Derick Dillard, 32 ans.

Médias sociaux – Se référer à la source

Le couple a célébré son septième anniversaire de mariage plus tôt cette semaine[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill a écrit un message émouvant pour son mari sur les réseaux sociaux[/caption]

En début de semaine, le couple a fêté son septième anniversaire de mariage, partageant quelques photos de retour sur les réseaux sociaux.

le Comptant sur La star a écrit un message émouvant à sa « meilleure » aux côtés des doux clichés de leur mariage.

Le couple s’est marié à la Cross Church de Springdale, Arkansas, en juin 2014, devant plus de 1 000 invités.

Il y avait plus de 100 membres de la famille Duggar de tout le pays présents, ainsi que des centaines d’amis et d’autres proches.

Instagram @jillmdillard

Jill a partagé un diaporama reflétant le jour de leur mariage[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill a également écrit un doux message à son mari le jour de la fête des pères[/caption]

Pour célébrer sept ans depuis l’occasion mémorable, Jill a partagé un diaporama de photos, dont une d’elle tenant Derick, avec ses alliances exposées.

Un autre les a présentés dans leur tenue de mariage, se serrant les uns contre les autres.

D’autres clichés ont vu les deux marcher ensemble sur la scène de l’église alors qu’ils se mariaient devant la grande foule et aussi d’eux partageant un doux baiser alors qu’ils se couchaient ensemble dans l’herbe.

Lors de la cérémonie, le couple a partagé son tout premier baiser.

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill a félicité Derick d’être un excellent père pour leurs deux garçons[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Jill et Derick partagent leurs fils Israel et Samuel[/caption]

La star de télé-réalité a écrit dans sa légende : « Il y a 7 ans aujourd’hui, nous avons dit « oui » et sommes devenus mari et femme !

« @derickdillard Je n’aurais jamais pu imaginer à l’époque tout ce que nous affronterions ensemble et où nous serions maintenant, mais je vous serai éternellement reconnaissant, toujours à mes côtés ! «

Jill a poursuivi: « Merci d’être mon homme et d’aimer et de mener à travers vents et marées ! Tu es ma bestie pour le restie ! «

Après la cérémonie, les jeunes mariés ont profité d’une réception juste à l’extérieur de l’église, avant de ramener la fête à la résidence Duggar.

Médias sociaux – Se référer à la source

Le couple a partagé son tout premier baiser le jour de son mariage[/caption]





Elle a remercié son mari d’avoir été un parent si merveilleux pour leurs deux enfants dimanche pour les vacances annuelles.

Jill a partagé quelques photos de lui avec leurs fils Israel, 6 ans, et Samuel, 3 ans, en écrivant : « Bonne fête des pères à mon adorable mari qui est le meilleur papa pour nos 2 petits gars !

« Je vous suis tellement reconnaissant @derickdillard Les garçons vous admirent tellement et veulent être comme vous ! «

jillmdillard/Instagram

Jill a appelé Derick sa meilleure amie dans les publications Instagram[/caption]