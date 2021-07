JILL Duggar a partagé que ses parents, Jim Bob et Michelle, « ne sont pas toujours invités » aux fêtes d’anniversaire de leurs enfants.

L’admission de l’ancienne star de télé-réalité intervient après avoir raté la fête d’anniversaire de leur petit-fils Samuel.

Jill Duggar a partagé que ses parents, Jim Bob et Michelle, « ne sont pas toujours invités » à l'anniversaire de leurs enfants

Jim Bob et Michelle n'étaient pas à la fête du quatrième anniversaire de leur petit-fils Samuel

le Duggars Snark Le compte Reddit a partagé un échange entre Jill et un fan sur Instagram

L’adepte a commenté l’ancien Comptant sur star : « Je suppose que les parents de Duggar ont choisi de ne pas être les grands-parents de ces garçons. Quel dommage qu’ils soient comme ça avec toutes les valeurs familiales dont ils parlent. Désolé, Jill. Vous n’avez pas besoin de ce genre de personnes dans votre vie. Au moins, Jana a été autorisée à partir.

Jill a répondu: « L’anniversaire du camion de pompiers était juste quelque chose que nous avons réglé entre nous et James. Mes parents envoient ou apportent toujours des cadeaux pour les anniversaires des garçons.

« Nous avons dû mettre en place des limites au fil du temps pour nous-mêmes, apprendre à naviguer dans la vie et travailler vers la guérison et la restauration. Ils ne sont pas toujours invités à tout et vice versa.

Jill a expliqué à un fan sur Instagram

Jill a retrouvé son frère James et sa soeur Jana pour l'anniversaire de son fils, après que la famille ait été assez éloignée après l'arrestation de Josh

Jill a invité sa tante et son oncle, ainsi qu'avec une très grosse surprise : une balade en camion de pompiers.

Jill retrouve son frère James et sa sœur séparés Jana pour son fils date d’anniversaire jeudi, après que la famille ait été assez éloignée après l’arrestation de Josh.

Samuel a eu quatre ans et sa mère l’a aidé à célébrer son grand jour en invitant sa tante et son oncle, ainsi qu’avec une très grosse surprise : une balade en camion de pompiers.

Jill a tout partagé sur Instagram, en commençant par le « roi d’anniversaire » Samuel qui court avec une couronne en papier vert pour ouvrir des sacs-cadeaux de maman Jill et papa Derick, avant de courir à la porte pour une surprise encore plus grande.

« Qui est là ? » a demandé Jill à son plus jeune fils alors qu’il courait dehors.

Elle a sous-titré la vidéo de lui découvrant : « Sam a eu une surprise aujourd’hui ! Nous avions prévu d’aller à @chickfila avec @jamesduggar pour son anniversaire mais il ne savait pas que l’oncle James allait venir dans le camion de pompiers !

Jill partage Samuel et son fils Israel avec son mari, Derick Dillard

Jill a précédemment partagé que ses parents n'avaient pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes de la faculté de droit de leur gendre Derick

Jill a également partagé plus tôt cette semaine que ses parents n’avaient pas fréquenté la faculté de droit de leur gendre Derick Dillard l’obtention du diplôme la cérémonie.

Jill et Derick ont pris leurs distances avec ses parents depuis qu’ils ont quitté Counting On et leur querelle de famille qui a suivi.

Jill a partagé une vidéo de la cérémonie de remise des diplômes de Derick à la faculté de droit.

Le père de deux enfants a noté qu’il portait les mêmes chaussures que lors de l’obtention de son diplôme d’études secondaires, il y a 14 ans.

Une pétition réclamant L’annulation de Counting On est venu après l’arrestation de Josh Duggar sur plusieurs accusations de pornographie juvénile.





« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant Le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant pris des mesures », a déclaré un initié au Sun.

Les fans avaient a lancé une pétition pour boycotter la série TLC quand les détails horribles de Josh arrestation de pédopornographie a émergé.

Josh, 33, avait plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs de recel et de possession de pornographie juvénile.