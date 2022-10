Jill Chin parle de “Bachelor in Paradise” et du drame Kira Mengistu – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Jill Chin et Kira Mengistu tous deux voulaient poursuivre Roméo Alexandre sur la saison 8 de Baccalauréat au paradiset cela a entraîné une certaine tension entre les anciens amis, qui étaient tous les deux sur la saison 26 de Le célibataire. Les deux dames avaient une histoire avec Roméo avant le spectacle et se sont battues sur la plage lors de la première de la saison 8. Le tournage est maintenant terminé depuis des mois, mais ils n’ont pas réussi à réparer leur amitié. “Nous n’avons pas parlé depuis Paradise”, a déclaré Jill HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Ce n’est peut-être pas seulement temporaire non plus. “Je ne sais pas s’il y aura une réconciliation ou si nous allons parler”, a admis Jill. “Je pense qu’à partir de maintenant, depuis que cela s’est produit, je pense que nous allons bien être dans nos propres voies. Je la respecte à distance – je la respecte au plus haut point – et je ne veux pas qu’il y ait de mauvais sang. Je pense que c’était en grande partie une mauvaise communication et quand il y a des sentiments en jeu, c’est très difficile. Je ne sais donc pas vraiment ce que l’avenir nous réserve.

Jill a décrit sa relation d’avant-spectacle avec Roméo comme une “amitié affectueuse”. Bien que les deux ne soient jamais allés jusqu’à aller à un rendez-vous ou à s’embrasser, elle a dit qu’il était clair qu’il y avait un “intérêt” entre eux. Cependant, les choses ont changé lorsqu’elle a découvert que Roméo et Kira s’étaient embrassés dans le club. Lorsque Kira n’a pas été franc avec elle à ce sujet, cela a nui à leur amitié. “Mes sentiments étaient vraiment blessés parce que c’étaient des gens proches de moi”, a expliqué Jill. « Puis on en avait parlé, on a écrasé le bœuf. J’ai parlé à Roméo et j’ai parlé à Kira et je pensais que nous étions bons. Alors, quand je suis arrivé au paradis et que j’ai réalisé que tout allait arriver à un point critique, cela m’a vraiment surpris, parce que je pensais que tout irait bien.

Jill a cessé de parler à Roméo et Kira en février, alors quand elle est arrivée à la plage, elle a su que la situation allait être quelque chose à laquelle elle devait faire face. Roméo a fini par dire à Kira qu’il voulait poursuivre Jill dans la série. Cependant, il a brisé la confiance de Jill lorsqu’il a commencé à poursuivre d’autres femmes avant la première cérémonie des roses. Elle a accepté d’accepter sa rose, mais a précisé qu’elle le faisait afin d’avoir plus de temps pour poursuivre d’autres relations possibles sur la plage. Pendant ce temps, Kira a été éliminée lors de la première cérémonie des roses.

Même si Roméo a toujours essayé de tirer son coup avec Jill après cela, elle “l’a arrêté très rapidement” parce qu’il avait brisé sa confiance. “Je me sentais vraiment mal parce que je me soucie de lui en tant que personne, mais je pense qu’il faut vraiment fixer des limites dans les relations”, a-t-elle partagé. “Malheureusement, il vient de franchir cette frontière plusieurs fois. Je devais juste savoir par moi-même que ce n’était pas quelque chose que je voulais poursuivre.

Heureusement, le voyage de Jill n’est pas encore terminé, et elle a taquiné qu’il y avait plus à venir d’elle cette saison. “Je pense que vous allez voir un couple excentrique entrer dans le mélange!” elle a révélé. “Il y a certainement quelque chose de super inattendu, mais vraiment très amusant et je pense que certaines choses sont excitantes. Je suis surexcité [for viewers] pour voir une histoire d’amour naissante. Je n’ai pas encore vraiment eu beaucoup d’amour dans la série, donc je suis ravi que les gens me voient sous cet angle et puissent explorer une relation significative.

Baccalauréat au paradis diffusé les lundis et mardis à 20h00 sur ABC.