Jill Biden a apparemment répondu à un article d’opinion très controversé la questionnant en utilisant le titre « Dr. » avec un message sur la «construction» d’un monde où les réalisations des femmes sont «célébrées».

«Ensemble, nous bâtirons un monde où les réalisations de nos filles seront célébrées plutôt que diminuées». Biden a tweeté dimanche.

Beaucoup ont pris le message vague comme une réponse à un article d’opinion controversé du Wall Street Journal de Joseph Epstein ciblant le « Dr » de Biden. titre, faisant valoir que se référer à elle en tant que telle « Se sent frauduleux » car ses diplômes sont en éducation et elle n’est pas médecin.

Biden a obtenu son doctorat en 2007 de l’Université du Delaware et est appelée «Dr. Jill Biden » dans la plupart des documents officiels.

Epstein a également qualifié Biden de « gamin » dans la pièce, déclenchant des accusations de misogynie. Un porte-parole de Biden a demandé que l’article d’opinion soit retiré et le Wall Street Journal s’excuse pour le «Attaque dégoûtante et sexiste.»

.@jamestaranto, vous et le @WSJ devrait être gêné d’imprimer l’attaque dégoûtante et sexiste contre @DrBiden courant sur le @WSJopinion page. Si vous aviez le moindre respect pour les femmes, vous enlèveriez cette étalage répugnant de chauvinisme de votre journal et vous lui présenteriez vos excuses.

– Michael LaRosa (@MichaelLaRosaDC) 12 décembre 2020