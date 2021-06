Jill Biden riposte à l’indignation suscitée par ses bas FISHNET dans le chat de couverture de Vogue alors que Joe révèle comment le mariage a changé

JILL Biden a riposté à l’indignation suscitée par ses bas résille dans sa conversation de couverture de Vogue – après que Joe a admis que leur mariage avait changé.

La Première Dame a fait valoir que ses collants étaient « de très jolis bas » et « pas des filets de pêche ou de la dentelle » lors de son interview avec le magazine de mode.

Elle a déclaré: « C’est assez surprenant, je pense, combien de commentaires sont faits sur ce que je porte ou si je mets mes cheveux dans un chouchou. Je mets mes cheveux! Ou le bas. »

« C’est incroyable à quel point les gens font attention à chaque petit détail.

« Et ce n’étaient pas des filets de pêche. Ils n’étaient pas en dentelle. C’étaient de très jolis bas.

Dans le cadre de son article de couverture, la présidente s’est également entretenue avec le magazine, admettant qu’il « manque » à sa femme.

Lorsqu’on lui a demandé si la présidence avait changé leur mariage, Joe a répondu: « Oui, c’est le cas. »

Il a ajouté: « Elle me manque. Je suis vraiment fier d’elle. Mais ce n’est pas comme si nous pouvions simplement partir comme avant.

« Quand nous vivions dans le Delaware et que nous nous mariions, une fois par mois, nous allions seuls dans un bed and breakfast local, pour nous assurer que nous passions un moment romantique pour nous évader et passer du temps ensemble. »

Jill a épousé Joe Biden en 1977, après le décès de sa première femme Neilia et de leur fille d’un an Naomi.

Les bas en dentelle de Biden ont fait sensation en avril.

Les observateurs de la mode étaient divisés sur la question de savoir s’il s’agissait d’un matériel de première dame – certains les comparant à un costume d’Halloween « trash ».

Biden, 69 ans, portait les jambières avec des bottes à talons noires, une jupe en cuir et un blazer noir alors qu’elle atterrissait à la base aérienne d’Andrews.

« Madonna a appelé et veut son regard trash, Doc », a plaisanté un utilisateur de Twitter.

Un autre a déclaré: «Ils peuvent être chers, mais elle a l’air trash alors qu’elle est habillée comme ça. Quel embarras de 1ère dame.

Un autre troll a dit que cela ressemblait à « un costume d’Halloween de dernière minute d’une friperie ».

Mais d’autres ont défendu le look tout noir de Mme Biden.

« C’est le Dr FLOTUS Jill Biden pour vous, et elle peut porter ce qu’elle veut », a tweeté un fan.

Un autre a déclaré: « Levez la main si vous pensez que @FLOTUS berce ces filets de pêche. »

Un troisième a déclaré: « Si mes jambes étaient aussi belles que le Dr Jill Biden dans ces filets de pêche et ces chaussons, je porterais exactement la même tenue. »

Un autre a déclaré: « Les collants en résille sont à la mode pour le printemps 2021 et notre @FLOTUS aimant, intelligent et compatissant est magnifique et à la mode. »

Dr. Jill vêtue d’une robe fleurie Oscar de la Renta, fera la couverture du magazine de mode pour le numéro d’août, sorti le 20 juillet.

Elle a utilisé l’interview pour frapper Donald, appelant Joe « plus calme ».

Visant les Trumps, Jill a déclaré au magazine que son mari était « juste un président plus calme », ​​ajoutant: « Il fait baisser la température ».

La Première Dame a été photographiée ce printemps surplombant la pelouse sud de la Maison Blanche par la photographe Annie Leibovitz.

Une deuxième image montre le Dr Jill dans le salon est de la résidence exécutive travaillant sur un ordinateur portable avec un crayon entre ses dents.

Un troisième montre les Bidens se blottissant ensemble après que le président a utilisé l’interview pour dire qu’il « manque » sa femme depuis son entrée en fonction.

Jill a fait la couverture après une interruption de quatre ans de la Première Dame tandis que Melania Trump occupait le rôle.

Michelle Obama a fait la couverture un record à trois reprises pendant son séjour à la Maison Blanche.

La vice-présidente élue Kamala Harris est également apparue sur la couverture du numéro de février de Vogue.

Mais cette couverture a été largement diffusée en ligne, beaucoup se plaignant que la couverture de Vogue ne lui « rendait pas justice ».