Le Wall Street Journal a doublé après qu’une chronique de l’essayiste Joseph Epstein a suscité la controverse au cours du week-end pour des «opinions misogynes», suggérant que la future première dame Jill Biden arrête d’utiliser le titre de «médecin», bien qu’elle en soit une.

« Ces pages ne vont pas arrêter de publier des essais provocateurs simplement parce qu’ils offensent la nouvelle administration ou les censeurs politiques dans les médias et les universités », a écrit le rédacteur en chef de la page éditoriale du Journal, Paul A. Gigot, dans une chronique publiée dimanche soir. « Et comme il est temps de guérir, nous donnerons à la foule de Biden un mulligan pour leurs attaques contre nous. »

Presque tous les principaux organes de presse ont publié un article au cours du week-end sur les réactions négatives de la colonne du vendredi d’Epstein, qui a également qualifié l’éducateur de 69 ans titulaire d’un doctorat en éducation de «gamin». Parmi les critiques: Doug Emhoff, mari de la vice-présidente élue Kamala Harris, de l’Université Northwestern, où Epstein dit avoir enseigné pendant 30 ans, et Biden elle-même.

« Ensemble, nous bâtirons un monde où les réalisations de nos filles seront célébrées, plutôt que diminuées », Biden tweeté dimanche

Dans sa chronique, Epstein a suggéré à Biden « d’envisager de ranger » son titre « , du moins pour le moment, » en l’invitant à « oublier le petit frisson d’être le Dr Jill et à se contenter du plus grand frisson de vivre pendant les quatre prochaines années le meilleur logement public au monde en tant que First Lady Jill Biden. »

« Madame la Première Dame – Mme Biden – Jill – kiddo: un petit conseil sur ce qui peut paraître petit mais je pense que ce n’est pas sans importance », a commencé sa chronique. « N’importe quelle chance vous pourriez laisser tomber le ‘Dr.’ avant votre nom? «Dr. Jill Biden» sonne et se sent frauduleuse, pour ne pas dire un peu comique. Votre diplôme est, je crois, un Ed.D., un docteur en éducation, obtenu à l’Université du Delaware grâce à une dissertation avec le titre peu prometteur Rétention des étudiants au niveau des collèges communautaires: répondre aux besoins des étudiants. Un homme sage a dit un jour que personne ne devrait s’appeler «Dr.». à moins qu’il n’ait mis au monde un enfant. Pensez-y, Dr Jill, et laissez immédiatement tomber le doc. »

Le porte-parole de Biden, Michael LaRosa, a condamné le Journalet l’éditeur en charge de ses éditoriaux, tweeter le point de vente « devrait être gêné d’imprimer l’attaque dégoûtante et sexiste » sur Biden.

« Si vous aviez le moindre respect pour les femmes, vous enlèveriez cet étalage répugnant de chauvinisme de votre journal et vous lui présenteriez vos excuses », a ajouté LaRosa.

«Le Dr Biden a obtenu ses diplômes grâce à un travail acharné et à un courage absolu,» Emhoff tweeté Samedi. « Elle est une inspiration pour moi, pour ses étudiants et pour les Américains de tout le pays. Cette histoire n’aurait jamais été écrite sur un homme. »

Gigot, qui a déclaré s’être entretenu avec la directrice de la communication de Biden, Elizabeth Alexander, et l’a invitée à soumettre une lettre pour publication, a qualifié l’indignation de l’équipe de Biden de « clairement une stratégie politique » et a accusé d’autres médias qui ont élevé l’histoire de la promotion de « la culture d’annulation ».

«Il n’y a rien de tel que de jouer la carte de la race ou du sexe pour étouffer les critiques», écrit-il.

Le dictionnaire Merriam-Webster a partagé une page explorant les origines du mot «docteur», qui a noté que bien que l’anglais moderne utilise principalement «médecin» pour désigner ceux qui pratiquent la médecine, il provient du mot latin pour «enseignant».

De nombreuses publications, dont USA TODAY et le Journal, suivent le style AP, qui dicte que « Dr. » ne doit pas être utilisé pour les diplômes universitaires dans les articles de presse.

Epstein avait déjà été répertorié comme conférencier à Northwestern, bien que l’école ait noté dans un communiqué samedi qu’il n’avait pas enseigné pour eux depuis 2003.

Northwestern et son département d’anglais ont dénoncé les vues d’Epstein, notant qu’ils « soutiennent fermement la liberté académique et la liberté d’expression », mais ne sont pas d’accord que seuls ceux qui ont un médecin devraient porter le titre de « médecin ».

« Northwestern est fermement attaché à l’équité, à la diversité et à l’inclusion, et n’est pas du tout d’accord avec les vues misogynes de M. Epstein », lit-on dans une déclaration sur le site Web de l’école.

Biden est titulaire d’une licence et d’un doctorat de l’Université du Delaware, ainsi que d’une maîtrise de l’Université West Chester et de l’Université Villanova.

Meghan McCain, la fille du regretté sénateur républicain John McCain et un commentateur de l’émission matinale « The View », a écrit samedi qu’elle était « tellement malade de la façon dont les femmes accomplies, éduquées et réussies comme @DrBiden sont évoquées dans les médias par des misogynes. les hommes. AU-DELÀ DE SI MALADE. »

«Son nom est le Dr Jill Biden», Hilary Clinton tweeté. «Habituez-vous à cela.