Jill Biden rend hommage aux mamans «  résilientes  » après une année difficile

La Première dame Jill Biden a honoré le rôle que les mères «fortes et résilientes» ont joué en prenant soin de leur famille après une année «difficile» d’affrontement à la pandémie du COVID-19.

« La pandémie a affecté chaque partie de nos vies, nous mettant au défi et nous changeant comme nous n’aurions jamais pu l’imaginer », a déclaré Biden, 69 ans, dans un vidéo partagé sur les réseaux sociaux le jour de la fête des mères.

«Que vos enfants aient 2 ou 52 ans, cette année a été difficile pour les mamans», a-t-elle déclaré. «Je sais que vous avez l’impression que tant de choses sont sur vous – c’était beaucoup avant même la pandémie. Et juste au moment où vous pensiez qu’il vous restait peu à donner, vous avez plus. Parce que vous êtes une maman, et c’est ce que font les mamans. «

Jill et Joe Biden partagent une fille, Ashley, 39 ans. Après la mort de la première épouse de Joe Biden, Neilia Biden, en 1972, il épousa Jill en 1977, faisant de sa belle-mère ses deux jeunes garçons: Hunter Biden, aujourd’hui âgé de 51 ans, et le feu Beau Biden, décédé en 2015 d’un cancer du cerveau à 46 ans.

« Jill et moi n’en avons jamais parlé seul ou avec les garçons, mais j’ai remarqué un jour qu’ils ne l’appelaient plus Jill », a déclaré Joe Biden dans ses mémoires de 2007, « Promises to Keep: On Life and Politics ». « Ils l’appelaient maman. Neilia serait toujours maman, mais Jill était maman. Je suis en quelque sorte habituée à être responsable, mais en vérité, c’est Jill et les garçons qui ont façonné les contours de notre famille refaite. »

Depuis son entrée à la Maison Blanche, la première dame a défendu plusieurs causes relatives aux familles, notamment Joining Forces, une initiative qui vise à garantir que les familles militaires et vétérans, les soignants et les survivants reçoivent le soutien dont ils ont besoin et les causes liées à l’éducation. (Biden, qui détient un doctorat en éducation de l’Université du Delaware, est professeur d’anglais au Northern Virginia Community College.)

« Je suis fier de la façon dont nous nous sommes réunis même lorsque nous devions rester séparés, nous soutenant les uns les autres de nombreuses façons », a conclu Biden dans la vidéo. « Je sais à quel point vous travaillez dur, et je veux que vous vous souveniez que vous êtes fort, que vous êtes résilient et que vous faites un travail incroyable. D’une mère à l’autre: je vous vois et je vous remercie. »

