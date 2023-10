Jill Biden récompense 15 jeunes femmes de partout aux États-Unis pour leur travail visant à améliorer leurs communautés

WASHINGTON (AP) — Quinze jeunes femmes de partout aux États-Unis ont été honorées mercredi à la Maison Blanche pour leur plaidoyer sur une série de problèmes dans leurs communautés, allant du lobbying en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu et contre l’interdiction des livres à l’encouragement de l’engagement civique parmi les Latinos. et garantir que tout le monde ait accès aux fournitures menstruelles.

Les questions qui ont valu à ces 15 adolescentes un voyage à la Maison Blanche sont également des priorités pour l’administration Biden, y compris pour la première dame Jill Biden, qui organisait le premier événement « Girls Leading Change » pour célébrer la désignation mercredi par le président Joe Biden de Journée internationale du changement. la fille.

Les lauréats, dont deux jumeaux, sont âgés de 15 à 18 ans et représentent 13 États.

« Ces jeunes femmes protègent et préservent la terre, écrivent et partagent des histoires qui changent les esprits et transforment leur douleur en but », a déclaré Jill Biden dans une déclaration écrite avant la cérémonie. « Ensemble, ils représentent le potentiel des jeunes de partout au pays, et j’espère que d’autres pourront apprendre du pouvoir de leur innovation, de leur force et de leur espoir. »

Le Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche a sélectionné les 15 jeunes femmes après avoir reçu environ 600 candidatures en réponse à un appel à informations sur les filles qui mènent le changement dans leurs communautés, a indiqué la Maison Blanche. Les lauréats sont :

—Breanna et Brooke Bennett, 16 ans, de Montgomery, en Alabama, ont distribué des milliers de kits contenant des serviettes hygiéniques et des articles de toilette par l’intermédiaire de leur organisation Women in Training.

—Jazmin Cazares, 18 ans, d’Uvalde, au Texas, est devenue une militante contre la violence armée aux niveaux national et étatique après que sa sœur Jackie a été tuée dans la fusillade à l’école primaire de Robb.

—Mono Cho, 15 ans, de Redondo Beach, en Californie, travaille à lutter contre le harcèlement et les abus en ligne par l’intermédiaire de son service au Conseil consultatif de la jeunesse du Beach Cities Health District.

—Julia Garnett, 17 ans, de Hendersonville, Tennessee, a plaidé dans son district scolaire pour la représentation des étudiants dans les comités de critique de livres et a siégé au comité de son lycée. Elle a également témoigné devant le Congrès sur l’interdiction des livres.

—Logan Hennes, 16 ans, de New York, a assumé un rôle de leadership au sein de l’American Jewish Committee pour soutenir les étudiants partageant les mêmes idées et souhaitant lutter contre l’antisémitisme dans leurs écoles et leurs communautés.

—Anja Herrman, 17 ans, de River Forest, dans l’Illinois, est une militante des droits des personnes handicapées et une défenseure de l’équité et de l’inclusion. Elle est depuis 2021 la plus jeune membre nommée du groupe consultatif sur la diversité, l’équité et l’inclusion de sa communauté.

—Leela Marie Hidier, 18 ans, de Yarmouth, dans le Maine, est une défenseure de la justice sociale climatique et auteur d’un premier roman primé, « Changes in the Weather », sur quatre adolescents qui ont été déplacés par le changement climatique aux États-Unis.

— Elisa Martinez, 17 ans, de Las Vegas, encourage l’engagement civique, en particulier au sein de la communauté latino-américaine. Elle a fondé le Latino Student Union de son école et organise les étudiants sur des questions telles que la justice climatique et la prévention de la violence armée.

—Gabriella Nakai, 17 ans, de Phoenix, est une leader Navajo et Choctaw qui travaille à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité. Elle travaille à lutter contre l’itinérance chez les jeunes et la santé mentale à Phoenix.

—Zahra Rahimi, 17 ans, d’Alexandria, en Virginie, est arrivée aux États-Unis depuis l’Afghanistan il y a quatre ans et s’est consacrée à aider d’autres réfugiés à se réinstaller dans sa communauté, notamment en accédant à des services en anglais dans les écoles publiques.

—Gitanjali Rao, 17 ans, de Highlands Ranch, Colorado, est un scientifique de première année au Massachusetts Institute of Technology qui a remporté des prix pour avoir développé un outil permettant de détecter la contamination au plomb.

—Avery Turner, 17 ans, de Colorado Springs, Colorado, soutient les enfants militaires comme elle à travers son rôle de directrice des programmes chez Bloom, une organisation créée par des adolescents militaires. Elle a déménagé 10 fois avant que son père ne prenne récemment sa retraite de l’armée de l’air.

—Sandra Ukah, 18 ans, de Lake Mary, en Floride, est une étudiante de première année à l’Université de Floride qui a été co-fondatrice et co-présidente du Black Student Union de Seminole High School, le premier du pays. Elle a également aidé à créer des sections dans toutes les écoles secondaires du comté.

—Rania Zuri, 18 ans, de Morgantown, Virginie-Occidentale, est PDG de The LiTEArary Society, une organisation à but non lucratif qu’elle a fondée lorsqu’elle avait 13 ans pour mettre fin aux « déserts de livres » pour les enfants d’âge préscolaire défavorisés dans les programmes fédéraux Head Start des 50 États.

Darlene Superville, Associated Press