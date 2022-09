WASHINGTON (AP) – Lorsque Jill Biden a réalisé que des terroristes avaient attaqué l’Amérique le 11 septembre 2001, son mari, Joe, n’était pas le seul être cher dont la sécurité la préoccupait.

Biden s’est souvenue avoir été “morte de peur” que sa sœur Bonny Jacobs, une hôtesse de l’air d’United Airlines, se trouve dans l’un des quatre avions détournés qui ont volé vers le World Trade Center de New York, le Pentagone et un champ de Pennsylvanie, tuant près de 3 000 personnes.

Après avoir appris que sa sœur était en sécurité chez elle en Pennsylvanie, “je suis allé directement chez Bonny”, a déclaré Biden à l’Associated Press samedi alors qu’elle et sa sœur se souvenaient de ce jour.

Dimanche, Jill Biden, désormais première dame, marquera le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre en prononçant un discours au Flight 93 National Memorial à Shanksville, en Pennsylvanie, accompagnée de Jacobs.

Les 40 passagers et membres d’équipage à bord de ce vol United Airlines ont riposté contre leurs pirates de l’air, déjouant une attaque redoutée contre le Capitole américain à Washington.

“J’ai appelé Bonny pour voir où elle était parce que j’étais morte de peur… Je ne savais pas où elle était, si elle volait, pas en volant, où elle était”, se souvient Jill Biden. “Et puis j’ai découvert qu’elle était à la maison.”

Biden était allée enseigner sa classe au Delaware Technical Community College, puis est allée directement chez sa sœur après la fermeture de l’école.

Joe Biden, alors sénateur américain, se trouvait dans un train Amtrak en direction de Washington lorsque sa femme l’a rejoint. Ils étaient au téléphone quand elle a crié : « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu » après qu’un avion a percuté la deuxième tour du World Trade Center.

Jacobs a déclaré qu’elle était rentrée chez elle vers 2 heures du matin le 11 septembre après un vol tardif. Elle a dormi un peu, s’est levée pour aider ses enfants, puis à 11 et 7 ans, à aller à l’école, a éteint son téléphone et est retournée se coucher.

“Alors quand je me suis levée vers midi, c’était une journée magnifique”, a-t-elle déclaré. « J’ai pris mon café. Je me suis assis dehors. J’ai littéralement dit à voix haute : ‘Je ne fais rien aujourd’hui, cette journée est magnifique.’ »

Elle a vu le téléphone sonner quand elle est entrée. Jill avait laissé un message demandant si elle avait regardé la télévision. Elle l’a allumé et a vu des rediffusions de l’attaque du World Trade Center.

“J’ai commencé à trembler”, a déclaré Jacobs, ajoutant qu’elle est montée à l’étage pour s’habiller et “mettre mes vêtements à l’envers” et a passé le reste de la journée à regarder la télévision.

“Et puis la première personne qui est venue à la maison était Jill”, a-t-elle déclaré. “Je ne l’avais pas appelée pour qu’elle vienne, mais elle s’est juste présentée et elle était là pour moi, comme d’habitude.”

Jacobs a déclaré qu’elle volait généralement le jour de l’anniversaire du 11 septembre pour rendre hommage à ses collègues décédés d’United Airlines et comme moyen de se distraire “parce que c’est tellement bouleversant”. Mais elle voulait être avec la première dame de Shanksville pour offrir le même type de soutien que sa grande sœur lui a apporté.

“C’est un moment si spécial d’être avec elle”, a déclaré Jacobs. “Elle était là pour moi au moment où c’est arrivé et elle est toujours là pour moi. Elle est mon rocher. Tout le monde devrait avoir un rocher dans sa vie, et elle est à moi.

“Et c’est tellement spécial de le partager avec elle en tant qu’hôtesse de l’air et qu’elle soit là, vous savez, pour nous soutenir”, a déclaré Jacobs.

En plus de déposer une gerbe au mémorial et de prononcer un discours, la première dame se joignait aux membres de l’Association des agents de bord-CWA pour honorer les membres d’équipage du vol 93.

Dans ses remarques préparées pour dimanche, Jill Biden dit qu’après le choc du 11 septembre “s’est installé dans le chagrin” et qu’elle avait parlé avec son mari et ses enfants, ses pensées se sont tournées vers sa sœur, qui continue de travailler comme hôtesse de l’air avec United Compagnies aériennes.

“C’est un métier qu’elle adore depuis de nombreuses années et je savais que le poids de ce drame serait plus lourd pour elle”, confie la première dame. “Quand je suis arrivé chez elle, j’ai réalisé que j’avais raison. Elle n’avait pas seulement perdu des collègues. Elle avait perdu des amis.

Elle ajoute: “Mais je sais qu’au fur et à mesure que nous en apprenions davantage sur ce jour sombre, elle était également fière de ce qui s’était passé ici, fière que ce soient les autres agents de bord et les passagers du vol United 93 qui ont riposté, qui ont aidé à arrêter le avion de prendre un nombre incalculable de vies dans la capitale de notre nation.

Joe Biden, désormais président, devait commémorer la journée au Pentagone. La vice-présidente Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, devaient être au souvenir de New York.

Le 11 septembre, alors sénateur. Biden est arrivé à Washington pour voir de la fumée dans le ciel suite à l’accident du Pentagone. Il voulait se rendre à l’étage du Sénat, mais le Capitole et le complexe environnant de bureaux et de bâtiments officiels, dont la Cour suprême, avaient été évacués.

Il a été refoulé par la police du Capitole, qui a déclaré qu’il y avait un risque que le bâtiment soit une cible.

Jill Biden a déclaré que des dizaines de vies avaient été sauvées – y compris peut-être celle de son mari – grâce aux actions de tout le monde à bord du vol 93 de United Airlines.

“Cet avion se dirigeait vers le Capitole des États-Unis et je pense donc qu’il est important que chaque année nous allions à Shanksville et que nous nous souvenions de ceux qui se sont battus : les agents de bord, les capitaines, les pilotes, tous ceux qui se sont battus pour sauver ces vies”, a déclaré la première dame dans l’interview.

Elle a dit que son message dimanche serait: «Nous n’oublierons jamais. Nous n’oublierons jamais.”

“Il y avait tellement de choses qui tourbillonnaient ce jour-là parce que je m’inquiétais pour la sécurité de Joe, mais je ne pouvais tout simplement pas imaginer que ma sœur était sur l’un de ces vols”, a déclaré la première dame.

« Je ne sais pas quel mot je veux utiliser. J’étais tellement inquiète et je ne pense même pas que ce soit assez fort », a-t-elle ajouté.

Jacobs est intervenu pour dire que le 11 septembre était “surréaliste”.

Jill Biden a ajouté: “Tout cela était tellement surréaliste, mais j’étais juste, vous savez, vraiment en train de prier pour qu’elle ne soit pas sur l’un de ces vols.”

Darlene Superville, Associated Press