Jill Biden parle du divorce lors de sa première interview en solo en tant que première dame

Jill Biden offre des conseils réconfortants à Kelly Clarkson, disant à la chanteuse et animatrice de talk-show qui traverse un divorce que les choses se passent pour le mieux et que la vie finira par «mieux».

La première dame – elle-même divorcée – révèle également ce qu’elle attend avec impatience lorsque Covid-19 s’éclaircit et explique pourquoi les femmes devraient prendre du temps pour elles-mêmes tous les jours, comme elle le fait. Elle a parlé lors d’une interview avec Clarkson qui devrait être diffusée à l’échelle nationale jeudi.

Clarkson a récemment présenté son émission à la Maison Blanche pour une conversation socialement distante avec Biden dans la East Room. NBC a publié des extraits d’interview mercredi, y compris un clip de la première dame offrant des mots réconfortants sur la poursuite d’une rupture relationnelle.

Citant les conseils de sa défunte mère, elle dit à Clarkson que les choses se passent pour une raison. Elle dit également que son divorce l’a libérée pour rencontrer Joe Biden et avoir une famille avec lui.

« Ma mère m’a toujours dit que les choses iraient mieux demain », a déclaré Jill Biden, encourageant Clarkson à « prendre un jour à la fois, et les choses iront mieux ».

«Je regarde en arrière maintenant, et je pense, vous savez, que si je n’avais pas divorcé, je n’aurais jamais rencontré Joe», a-t-elle poursuivi. « Je n’aurais pas la belle famille que j’ai maintenant. Donc je pense vraiment que les choses se passent pour le mieux et je pense, Kelly, avec le temps, je ne sais pas combien de temps cela fait pour toi, mais je pense que, avec le temps, tu guéris, et tu vas être surpris et j’ai hâte que ce jour vienne pour toi. «

Clarkson a parlé dans d’autres interviews de la douleur de sa rupture publique. Elle a demandé le divorce l’année dernière de Brandon Blackstock après près de sept ans de mariage. Ils ont deux enfants.

Après avoir épousé Joe Biden, Jill Biden a aidé à élever ses fils Beau et Hunter après la mort de leur mère et de leur petite sœur dans un accident de voiture en 1972. Le couple a eu plus tard une fille, Ashley. Beau Biden est décédé d’un cancer du cerveau en 2015 à l’âge de 46 ans. Les Bidens ont également six petits-enfants.

Au cours de sa première interview télévisée en solo, Jill Biden a également discuté de son intérêt pour l’éducation, les familles des militaires, la recherche sur le cancer et la guérison du pays. Elle a également répondu aux questions des membres du public virtuel de l’émission.

« Peut-être aller prendre un martini et des frites », a-t-elle dit à un participant du public qui a demandé ce qu’elle ferait quand Covid-19 s’éclaircirait.

Elle a expliqué pourquoi elle adorait faire de l’exercice et se ménager du temps.

« Je cours, je fais du vélo. Cela m’éclaircit la tête, donc c’est vraiment important pour moi et je pense que toutes les femmes devraient avoir quelque chose, ce n’est pas forcément de faire de l’exercice, même si j’espère que ça le serait », a-t-elle déclaré. « Juste pour prendre un moment pour toi. »

« Alors je me lève tôt, et c’est mon temps que j’ai pour moi », a déclaré Biden.