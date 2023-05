Jill Biden : Le couronnement de Charles était « tout simplement incroyable à voir »

WASHINGTON (AP) – La première dame Jill Biden, qui a représenté les États-Unis lors du couronnement samedi du roi de Grande-Bretagne Charles III, a déclaré qu’il y avait « une telle beauté dans l’apparat de la cérémonie » et que c’était « tout simplement incroyable à voir ».

« Vous ne pouvez pas imaginer ce moment où vous voyez réellement la couronne placée sur la tête du roi puis sur la tête de la reine », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press après la cérémonie à Londres. « C’est vraiment surréaliste de voir et de vivre ce moment. »

L’épouse de Charles, Camilla, a également été couronnée reine lors du premier couronnement britannique en 70 ans. Sa mère, la reine Elizabeth II, est décédée en septembre dernier après un règne de sept décennies.

Un président américain n’a jamais assisté à un couronnement britannique et le président Joe Biden a demandé à la première dame de représenter les États-Unis à sa place. La Maison Blanche a déclaré que l’apparition de Jill Biden marquait la première fois qu’une première dame américaine était présente pour un couronnement britannique.

Elle a amené une de ses petites-filles, Finnegan Biden, 23 ans, lors du voyage.

« C’est un honneur pour moi de représenter le peuple des États-Unis et je voulais être ici », a déclaré Jill Biden. « C’était tellement significatif pour moi que je puisse amener Finnegan ici, que nous puissions voyager ensemble et vivre cela ensemble et cela signifie beaucoup pour nous deux. »

La première dame a parlé alors qu’elle et Finnegan se dirigeaient vers le thé de l’après-midi après le couronnement à l’abbaye de Westminster.

« Nous pensions que c’était quelque chose de si britannique », a-t-elle déclaré à propos de leur heure du thé. « C’était quelque chose que nous voulions vraiment faire ensemble. »

Elle a dit que s’asseoir et regarder la cérémonie l’avait amenée à réfléchir à l’importance des traditions.

« J’ai ressenti alors que j’étais assise là, j’ai ressenti ce sens du décorum et de la civilité qui unit les gens de toutes les nations », a-t-elle déclaré.

Lors du couronnement, Jill Biden était assise aux côtés d’Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine. Jill Biden a déclaré qu’ils avaient parlé de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que Zelenska l’avait encore remerciée pour le soutien des États-Unis.

Jill Biden a déclaré qu’elle avait prêté une attention particulière au message de l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby selon lequel les gens du monde entier recherchent l’espoir et la joie.

« Et je pensais que c’était un message si fort parce que je pense que c’est vrai », a-t-elle déclaré. « Et c’est vrai pour tout le monde partout, mais je pense qu’il était important en ce moment que le clergé apporte cela à ce moment de l’histoire. »

La première dame a assisté vendredi à une réception au palais de Buckingham organisée par Charles. Elle a dit que Charles avait raconté sa dernière conversation téléphonique avec le président Biden et qu’il lui avait demandé de « faire de mon mieux pour votre mari ».

Elle a dit qu’elle et la princesse Kate avaient discuté en tant que mères des efforts qu’elles faisaient pour garder leurs enfants silencieux à l’église, en leur donnant des bonbons, etc.

« Elle a dit qu’elle ne savait pas si son fils pouvait rester assis pendant deux heures et nous avons juste bien ri », a déclaré Jill Biden. « C’est juste quelque chose, je pense, qui est commun à beaucoup d’entre nous. »

Darlene Superville, Associated Press