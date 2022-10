Jill Biden huée par la foule dans l’État d’origine de Joe Biden (VIDÉOS)

Les fans de football de Philadelphie ont dit haut et fort à la première dame ce qu’ils pensaient de son mari

La Première Dame Jill Biden a été accueillie par des milliers de fans de football scandant “Putain de Joe Biden” lorsqu’elle est apparue à un match des Eagles de Philadelphie dimanche soir. Les moqueries ont noyé ses tentatives de chanter avec la chanson de combat de l’équipe.

Mme Biden a été nommée capitaine honoraire des Eagles pour leur affrontement avec les Cowboys de Dallas, participant au tirage au sort d’avant-match et chantant la chanson de l’équipe – “Fly Eagles Fly” – aux côtés d’un groupe de patients atteints de cancer et de survivants.

Cependant, les paroles ont été noyées par un torrent de huées et de moqueries. Alors que Biden continuait de chanter, des groupes de fans scandaient “F ** k Joe Biden,” avec certains optant pour l’alternative familiale, “Allons-y Brandon.”

Jill Biden a été huée bruyamment par les fans lors d’un match des Eagles à Philadelphie. Non seulement la Pennsylvanie est son État d’origine, mais Philadelphie est à peu près aussi bleue que possible. Pourtant, on nous dit que Joe Biden a obtenu plus de voix que tout autre candidat à la présidence dans l’histoire ! 🤔pic.twitter.com/9II7qwoO1E — Ben Kew 🐶 (@ben_kew) 17 octobre 2022

Hué dur af pic.twitter.com/0icZnwvkRF – Tori Lahren (@Tori_Philly4) 17 octobre 2022

Des gangs de fans de sport ont commencé à chanter “Putain de Joe Biden” aux jeux l’été dernier, avec “Allons Brandon” issu d’une vidéo désormais tristement célèbre d’un journaliste de NBC News prétendant avoir mal entendu le refrain vulgaire tout en interviewant le vainqueur de NASCAR Brandon Brown lors d’une course en Floride.

La phrase a engendré des chansons, des pancartes de protestation et des t-shirts, et a été prononcée par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a surnommé l’administration de Biden “l’administration Brandon.” Biden lui-même a reconnu le phénomène lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche en avril, en plaisantant que “un type nommé Brandon” a été “Passer une très bonne année.”

Les fans des Eagles de Philadelphie ont la réputation d’être chahuteurs et sont connus pour avoir bombardé des équipes rivales, d’anciens joueurs et même le Père Noël avec des projectiles. Le président Biden les a qualifiés l’année dernière de “les fans les plus odieux du monde.”

Originaire de Pennsylvanie, Joe Biden a remporté le Keystone State avec 50 % des voix contre 48,8 % pour Donald Trump, et a remporté le comté de Philadelphie avec 81 % contre 18 %. Trump a accusé Biden d’avoir gagné par fraude, alléguant qu’il y avait plus de votes que d’électeurs dans l’État.