Jill Biden fait à nouveau campagne – mais plus pour son mari. Elle gonfle Harris

CLAWSON, Michigan — CLAWSON, Michigan (AP) – Jill Biden n’a pas perdu de temps après avoir pris le micro dans un restaurant de la banlieue de Détroit.

« Maintenant, certains sont venus récemment dans la région de Détroit et ont lancé des insultes, mais d’après ce que j’ai vu, c’est une ville dynamique et prospère », a-t-elle déclaré. C’était un coup contre le Républicain Donald TrumpOMS a visé une fléchette récente dans la ville la plus peuplée d’un État critique du champ de bataille du Midwest.

La première dame était de retour en campagne électorale pour la première fois depuis des mois, mais ne poussait plus les démocrates à soutenir son mari, le président. Joe Biden. Au lieu de cela, elle consacre désormais son énergie à renforcer le vice-président Kamala Harrisque Biden a soutenu à la présidence après avoir abandonné sa candidature à la réélection. Mardi, la première dame a terminé son séjour de cinq jours à travers cinq États du champ de bataille.

Même si la course elle-même a changé, ce qui reste inchangé pour Jill Biden, ce sont ses efforts pour mettre en évidence les contrastes avec Trump, le candidat républicain à la présidentielle, dans l’espoir que les démocrates puissent garder l’ancien président hors de la Maison Blanche et aider à préserver l’héritage de son mari.

C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a rappelé aux quelque 150 partisans lors d’un événement de campagne de Harris au restaurant de Clawson, dans le Michigan, à environ 20 miles au nord de Détroit, que l’ancien président avait insulté Détroit quelques jours plus tôt en le qualifiant de « gâchis » alors qu’il était en poste. là, prononçant un discours.

Avant de se lancer dans quelques fouilles contre Trump, la première dame passe la majeure partie de son discours à gonfler Harris, partageant même qu’ils se sont « liés » sur de nombreuses choses au cours des quatre dernières années.

« L’une d’elles était la façon dont nous avons perdu nos mères toutes les deux à cause du cancer, toutes deux bien avant que nous n’ayons fini d’en avoir besoin », dit Biden.

Dans son discours de campagne, qui a été remanié pour se concentrer sur le vice-président, elle affirme que les antécédents de Harris ont contribué à faire d’elle « une leader dure, compatissante et décisive ». Elle cite l’expérience de Harris au lycée pour aider une amie qui était agressée par son beau-père, ainsi que sa carrière de procureure de district et de procureur général de Californie.

Elle fait la promotion des plans de Harris pour réduire les coûts d’épicerie et de logement en s’en prenant aux entreprises « cupides », ainsi que sa proposition d’accorder 25 000 $ d’aide à la mise de fonds aux personnes essayant d’acheter leur première maison.

Biden passe ensuite à « ce qui est en jeu pour les femmes dans cette élection », rappelant à quel point elle était « abasourdie » et « dévastée » en 2022 lorsque les trois juges nommés par Trump à la Cour suprême des États-Unis ont aidé à défaire l’élection d’une femme. droit constitutionnel à l’avortement.

Harris est la personne-ressource de l’administration sur la question de l’avortement et des droits reproductifs depuis deux ans.

« Personne n’a besoin d’abandonner sa foi ou ses convictions profondes pour accepter que le gouvernement ne devrait pas dire aux femmes quoi faire », a déclaré Biden, faisant écho au vice-président. « En tant que présidente, Kamala Harris signera fièrement une loi nationale visant à restaurer la liberté reproductive de chaque femme dans chaque État de notre pays. »

« En tant que présidente, Kamala Harris va se battre pour vous », déclare Jill Biden.

Une pause dans l’horaire d’automne au Northern Virginia Community College, où la première dame enseigne L’anglais et l’écriture deux fois par semaine lui ont permis de se remettre sur la piste pour la première fois depuis que le président a annoncé en juillet qu’il quittait la course et soutenait Harris.

Elle a prononcé des discours et rencontré de petits groupes de bénévoles de la campagne – apportant des biscuits à certains d’entre eux – alors qu’elle parcourait les champs de bataille de l’Arizona, du Nevada, du Michigan et du Wisconsin au cours d’un blitz de cinq jours qui s’est terminé mardi en Pennsylvanie.

Elle s’est jointe à des bénévoles pour passer des appels dans une banque téléphonique à West Chester, une banlieue de Philadelphie, et a pris la parole lors d’un événement au Montgomery County Community College à Blue Bell, une autre banlieue.

La première dame devrait repartir pour Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dans les dernières semaines de ce qui reste une course au coude à coude.

« Je déteste même le dire », a déclaré Biden après que le public rassemblé dans un petit bureau de campagne démocrate à Madison, dans le Wisconsin, ait gémi à la mention du nom de l’ancien président.

« Donald Trump se réveille chaque matin en pensant à une personne et à une seule personne. OMS? » elle a demandé. « Se! » » a crié le public.

La Première dame a déclaré qu’une seconde présidence Trump « conduirait à davantage de chaos, à davantage d’avidité et à davantage de divisions. Il veut baisser les impôts pour les riches comme lui tandis que les coûts augmentent pour tout le monde.»

« Et c’est important, le prochain président choisira probablement de nouveaux juges à la Cour suprême. Et nos enfants et nos petits-enfants devront vivre avec les conséquences », a-t-elle ajouté.

La première dame encourage ses partisans à voter tôt.

« Comme vous le savez, cette élection va être si serrée que chaque vote compte », a-t-elle déclaré aux bénévoles de la banque téléphonique de Pennsylvanie avant de s’asseoir pour passer elle-même quelques appels.

Après avoir pris la parole au Montgomery County Community College, elle a rencontré le président à Philadelphie, où lui aussi remplissait sa nouvelle mission consistant à renforcer Harris.

« Kamala Harris a été une excellente vice-présidente. Elle sera également une grande présidente », a déclaré Biden lors d’un dîner du Parti démocrate.