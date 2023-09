Jill Biden est testée positive au COVID-19 avec des symptômes légers, selon la Maison Blanche

Jill Biden, l’épouse du président américain Joe Biden, a été testée positive au COVID-19 quelques jours seulement avant que le président, qui a été testé négatif pour le virus, ne se rende à un sommet du Groupe des 20 en Inde, a annoncé lundi la Maison Blanche. .

L’épouse de Biden, âgée de 72 ans, dont les symptômes ont été décrits comme légers, a eu le COVID-19 pour la dernière fois en août de l’année dernière. Le président, aujourd’hui âgé de 80 ans, a été testé positif pour la dernière fois en juillet 2022.

« Ce soir, la Première dame a été testée positive au Covid-19 », a déclaré sa directrice des communications, Elizabeth Alexander, dans un communiqué. « Elle restera chez eux à Rehoboth Beach, Delaware. »

Biden est rentré seul du Delaware lundi soir.

« Suite au test positif de la Première dame au COVID-19, le président Biden a subi un test COVID ce soir », a indiqué la Maison Blanche. « Le président a été testé négatif. Le président effectuera des tests à une cadence régulière cette semaine et surveillera les symptômes. »

Le président américain Joe Biden traverse lundi la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC. Le président, 80 ans, a été testé positif au COVID-19 pour la dernière fois en juillet 2022. (Bonnie Cash/Reuters)

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si les voyages de Biden à l’étranger pourraient être affectés.

Mais le programme officiel de Biden pour la semaine à venir, publié peu de temps après l’annonce du diagnostic de la première dame, le montrait à se rendre à New Delhi jeudi pour assister au sommet du G20. Biden devrait s’envoler pour Hanoï dimanche.

Biden se présente à sa réélection en 2024 dans le cadre d’une campagne au cours de laquelle la question de son âge est apparue comme une question clé pour les électeurs.

Il est le président le plus âgé à briguer un second mandat, et certains républicains ont déclaré qu’il était trop vieux pour se voir accorder quatre ans supplémentaires à la Maison Blanche.

Les alliés de Biden affirment qu’il reste apte à exercer la fonction de président.