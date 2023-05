Jill Biden est l’invitée vedette du déjeuner du couronnement de Rishi Sunak – et savoure même une tasse de thé

JILL Biden était l’invitée vedette du grand déjeuner du couronnement de Rishi Sunak à Downing Street aujourd’hui.

La Première Dame des États-Unis a rejoint le Premier ministre, son épouse Akshata Murthy et leurs deux filles lors de l’événement marquant le couronnement du roi Charles.

Rishi Sunak verse du thé lors de son déjeuner de couronnement avec Jill Biden Crédit : AP

Jill Biden et Rishi Sunak savourent une tasse de thé Crédit : AFP

Rishi Sunak avec sa femme Akshata et leurs deux filles Crédit : Getty

Elle et sa petite-fille Finnegan Biden faisaient partie des dizaines d’invités dégustant des quiches de couronnement, des rouleaux de saucisse et du saumon fumé au soleil.

Et Mme Biden a même apprécié une tasse de thé avec le Premier ministre dans une tasse «King Charles III»

Son mari Joe Biden n’a pas assisté au couronnement, n’ayant pris l’avion que récemment pour les célébrations de l’anniversaire de l’accord du Vendredi saint.

Downing Street était ornée de drapeaux de l’Union – tandis que même le chien des Sunaks, Nova, portait un bandana rouge, blanc et bleu.

Les invités ont mangé de la vaisselle offerte par Emma Bridgewater tout en écoutant la musique du quintette de cuivres de la RAF Northolt.

Les récipiendaires du prix Points of Light, décerné à des personnes ordinaires faisant des choses extraordinaires pour leur communauté, figuraient parmi les invités, ainsi que des Ukrainiens venus au Royaume-Uni dans le cadre du programme Homes for Ukraine après l’invasion de leur pays par la Russie, ainsi que leurs sponsors britanniques. .

Parmi les autres invités figurent des jeunes de UK Youth et de l’Association nationale des clubs garçons et filles.

M. Sunak et Mme Murty ont organisé l’événement dans le cadre des célébrations du Big Lunch qui se déroulent à travers le pays pendant le week-end du couronnement.

Avant le déjeuner, il a déclaré: «Je suis fier d’accueillir des Ukrainiens forcés de fuir leurs maisons et des héros communautaires incroyables à Downing Street pour notre propre déjeuner de couronnement pour célébrer ce moment historique.

« En Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord – et dans nos territoires d’outre-mer et dans le Commonwealth au sens large – les gens célèbrent cette occasion capitale dans un esprit d’unité et d’espoir pour l’avenir »

Plus tard, ils assisteront au concert du couronnement au château de Windsor pour voir Katy Perry et Tom Jones.

Rishi Sunak offre à Jill Biden un sandwich lors de son déjeuner Coronation Crédit : AP