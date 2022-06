Jill Biden est l’hôte d’un sommet diplomatique chargé

CNN

—



La première dame Jill Biden a déclaré le mois dernier, alors qu’elle terminait un voyage de six jours en Amérique latine, qu’elle n’était pas préoccupée par la menace de boycott de certains pays lors du prochain Sommet des Amériques.

« Je ne suis pas inquiet. Je pense qu’ils viendront », a déclaré Biden, une prédiction qui s’est avérée fausse cette semaine.

Alors que le sommet débute mercredi soir à Los Angeles, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, ainsi que les dirigeants du Salvador, du Honduras et du Guatemala, ne sont pas présents, protestant contre la décision du président Joe Biden de ne pas inclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua à les discussions. La nature perturbatrice des rebuffades de plusieurs alliés américains a causé plus de maux de tête à l’administration, obscurcissant l’objectif plus large du sommet, que les États-Unis n’ont pas organisé depuis sa création en 1994.

Pourtant, pour la première dame, le spectacle doit continuer.

Malgré le tourbillon de controverse quant à savoir si un sommet boycotté est un échec avant même qu’il ne commence, Jill Biden organisera au moins deux événements en solo pour une douzaine de conjoints des 23 chefs d’État confirmés qui assistent à la réunion de trois jours. -up des dirigeants de l’hémisphère occidental. Les événements sont en préparation depuis plusieurs semaines, en coordination avec l’aile est, selon un responsable de la Maison Blanche.

Le programme des conjoints de Biden présentera des éléments culturels de Los Angeles, et dans le processus, la première dame poursuivra un thème qu’elle a commencé lors de ses visites diplomatiques le mois dernier en Équateur, au Panama et au Costa Rica: il vaut mieux être du bon côté de les États-Unis que le mauvais côté.

À San José, au Costa Rica, avant de retourner à Washington et après des réunions avec le président de ce pays, Biden était convaincue que son mandat d’émissaire – dans une région du monde en proie à des conflits politiques et à l’incertitude économique – avait servi son objectif.

« Tous les pays que j’ai visités ont dit qu’ils seraient [at the Summit of the Americas. I’m looking forward to it,” she said at the time.

Biden’s confidence, even as calls for boycotts of the summit grew louder, came on the heels of her remarks in each country’s capital city centered on the benefits of a healthy partnership with the US. Unlike Vice President Kamala Harris’ message of “do not come [to the United States]», qu’elle a sans détour communiqué lors de sa visite en juin dernier au Mexique et au Guatemala, le ton de Biden était plus proche de « restez où vous êtes et récoltez les bénéfices d’une relation américaine ». À chaque arrêt, Biden a soutenu son message par des annonces de financement ou d’aide, et des promesses de soutien de l’Amérique.

« Seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose », a déclaré Biden, lors d’un discours en présence du président Guillermo Lasso au palais présidentiel. Lasso et sa femme seront au sommet.

« La première dame organisera un programme pour que les conjoints participant au sommet se réunissent en groupe et apprennent à se connaître », a déclaré à CNN l’attaché de presse de Biden, Michael LaRosa.

Jeudi, Biden fait ses propres incursions diplomatiques, organisant un brunch, qui, selon LaRosa, sera «près de l’océan». Il est courant que la première dame ou l’épouse du dirigeant du pays hôte des sommets mondiaux organise, planifie et exécute un certain nombre d’événements pour occuper les autres moitiés des dirigeants mondiaux, tandis que leurs épouses règlent des questions complexes qui se poseront sans aucun doute à ce rassemblement particulier.

Ce soir-là, Biden rejoint le président à la Getty Villa, un musée avec vue sur l’océan Pacifique, pour une fête de bienvenue et un dîner pour les dirigeants et leurs épouses.

Vendredi, l’événement principal de Biden – un déjeuner au Disney Concert Hall – aura lieu avec des animations mettant en vedette l’Orchestre des jeunes de Los Angeles et une performance des Torres-Martinez Cahuilla Bird Singers, un groupe d’inspiration amérindienne qui raconte des histoires d’indigènes. les gens via des chants rythmés et des hochets de calebasse.

Le déjeuner sera préparé par 10 femmes chefs et restauratrices de la région de Los Angeles, faisant partie du programme « Re: Her », une plateforme nationale à but non lucratif créée pour aider les femmes entrepreneurs dans le domaine de la restauration. La première dame fera des remarques aux conjoints réunis lors du déjeuner, axé, dit LaRosa, sur « l’interdépendance de notre monde, en particulier les Amériques ».