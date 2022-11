Jill Biden embrasse Naomi en robe de mariée pour la couverture de “Vogue”: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Norman Jean Roy/Vogue

Naomi Bidenla petite-fille de Jo et Jill Bidens’est officiellement mariée et elle a joué sur la couverture de Vogue pendant que Jill la serrait dans ses bras. Naomi, 28 ans, était magnifique sur la couverture du magazine portant sa robe de mariée en dentelle tandis que Jill portait une mini robe verte perlée alors qu’elle étreignait Naomi sur le canapé.

Plus à propos Mode

Naomi s’est mariée Pierre Neal, 25 ans, sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 19 novembre, et sa robe de mariée Ralph Lauren était absolument magnifique. Sur la couverture de VogueNaomi, qui est la fille du fils de Joe, Chasseur Biden, portait la robe crème à manches longues qui comportait un corsage en dentelle à col roulé serré avec une jupe en tulle poofy avec une applique florale en haut. Jill s’est assise à côté de Naomi alors qu’elle la serrait dans ses bras en portant une robe verte Reem Acra. La robe de Jill comportait des manches perlées transparentes tandis que toute la mini-robe verte était recouverte de perles en cage.

Sur une photo en noir et blanc du mariage, Naomi était assise sur le canapé avec Jill alors que Jill regardait Naomi avec adoration avec sa main sur son visage alors qu’ils se tenaient la main avec l’autre main. Jill a jailli au magazine à propos du mariage, “Naomi a une forte estime d’elle-même et a eu une vision pour son mariage. C’était amusant de la voir trouver autant de joie dans tous les détails.

Pendant ce temps, Naomi a partagé à quel point la famille est importante pour elle, en disant: «Nous sommes si proches de nos familles, nous avons donc toujours su que nous nous marierions dans le jardin de quelqu’un. Je pense que si mon pop n’était pas président, ce serait probablement leur maison à Wilmington ou l’arrière-cour de la famille de Peter à Jackson Wyoming. Quant à sa relation spéciale avec ses grands-parents, Naomi a partagé : “La relation n’a pas tellement changé. Quand j’étais au collège, nous vivions si proches, et ils étaient à tous les matchs de sport et à nos pièces de théâtre. On fait toujours les mêmes choses. Ça a toujours été comme ça.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant