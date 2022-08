Jill Biden doublement boostée est positive au Covid

La première dame voyage actuellement avec le président, qui a récemment attrapé le coronavirus et rechuté après sa guérison

La première dame des États-Unis, Jill Biden, a été testée positive au Covid-19 mardi, bien qu’elle ait reçu un total de quatre doses de vaccin. Le président Joe Biden a récemment quitté l’isolement après un long combat contre le virus, tandis que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est actuellement malade pour la deuxième fois.

«Après avoir été testée négative pour Covid-19 lundi lors de sa cadence de test régulière, la Première Dame a commencé à développer des symptômes de type rhume tard dans la soirée. Elle a de nouveau été testée négative sur un test antigénique rapide, mais un test PCR est revenu positif », La directrice des communications de Biden, Elizabeth Alexander, a déclaré dans un communiqué.

Biden, qui a reçu sa deuxième injection de rappel en avril, ne présente que des symptômes bénins, a ajouté Alexander. Elle restera en Caroline du Sud jusqu’à ce qu’elle reçoive deux tests négatifs consécutifs et qu’on lui ait prescrit une cure de Paxlovid, un médicament antiviral fabriqué par Pfizer.

La première dame est actuellement en Caroline du Sud avec le président Joe Biden, qui doit rentrer à Washington plus tard mardi. Le président Biden, qui a également été double vacciné et a reçu deux rappels, a été testé positif au Covid-19 le 21 juillet et est resté isolé jusqu’à ce qu’il soit négatif cinq jours plus tard. Cependant, il a de nouveau été testé positif après trois jours supplémentaires et est retourné à l’isolement jusqu’à la semaine dernière.

Le médecin de Biden a noté que le président avait souffert «rebondir la positivité Covid», où les patients prenant Paxlovid semblent récupérer, avant de retomber malades. Le tsar du coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a connu le même résultat lorsqu’il a traité son cas de Covid-19 avec Paxlovid en mai.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, lui aussi vacciné et boosté, a été testé positif au Covid-19 lundi, après avoir été en contact fin juillet avec le président Biden. Austin avait déjà attrapé le coronavirus en janvier, mais a insisté sur le fait que son statut de vaccination rendait ses symptômes “moins grave que ce ne serait le cas autrement.”