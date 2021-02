Jill Biden donne des conseils de divorce à Kelly Clarkson

La première dame est apparue dans « The Kelly Clarkson Show », disant à Clarkson de se tourner vers l’avenir. Le chanteur a demandé le divorce de Blackstock en juin après sept ans de mariage.

«Je veux te dire, Kelly, c’est ce que je te dirais si j’étais ta mère», dit Biden. « Tu sais, ma mère m’a toujours dit: » Les choses iront mieux demain. Et si vous pouvez prendre un jour à la fois, les choses iront mieux. « »

Avant que le Dr Biden n’épouse le président Joe Biden en 1977, elle était mariée à Bill Stevenson pendant cinq ans. Ils ont divorcé en 1975. Elle a dit à Clarkson qu’elle était reconnaissante que son propre divorce ait eu lieu parce qu’elle avait rencontré Biden.

«Je regarde en arrière maintenant et je pense, vous savez, si je n’avais pas divorcé, je n’aurais jamais rencontré Joe. Je n’aurais pas la belle famille que j’ai maintenant», dit-elle. « Donc, je pense vraiment que les choses se passent pour le mieux. Je pense que Kelly, avec le temps, je ne sais pas combien de temps ça fait pour toi [since the separation], mais je pense qu’avec le temps tu guéris. Vous allez être surpris et j’ai hâte que ce jour vienne pour vous. Tu vas m’appeler et tu vas me dire: ‘Hé, Jill, tu avais raison!’ «