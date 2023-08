Jill Biden dit que l’exercice, y compris les cours de spin et le jogging, l’aide à trouver sa « force intérieure »

WASHINGTON (AP) – Faites tourner les cours quand elle est sur la route. Faire du vélo près de sa maison de plage du Delaware. Jogging sur l’allée de la Maison Blanche.

Jill Biden dit que l’exercice l’aide à trouver sa « force intérieure ». Elle sort du lit à 5 h 45 la plupart du matin pour intégrer l’exercice à son horaire.

La première dame prend également des cours de barre et fait du vélo Peloton.

Les séances d’entraînement tôt le matin sont le moment où la femme de 72 ans peut se concentrer sur elle-même, dit-elle dans l’article de couverture du prochain numéro de septembre du magazine Women’s Health.

« J’ai besoin d’être avec moi-même et de trouver une force intérieure pour pouvoir être fort pour tout le monde », a déclaré Biden.

La première dame est une coureuse de longue date qui a terminé le marathon du Corps des Marines en 1998. Mais ces jours-ci, elle fait du jogging autour de l’allée de la Maison Blanche qui fait le tour de la pelouse sud en raison de la présence de sécurité qui serait nécessaire si elle devait courir dans les rues du district de Columbia. , comme l’a fait Bill Clinton lorsqu’il était président. Clinton a finalement fait construire une piste de jogging autour de l’allée sud au cours de son premier mandat, mais elle a été pavée des années plus tard.

Biden est souvent vue quittant les studios SoulCycle après des séances d’entraînement à Washington ou lorsqu’elle voyage à travers le pays ou à l’étranger. Elle et Akshata Murty, l’épouse du Premier ministre britannique Rishi Sunak, sont allées en classe ensemble lors de son voyage à Londres en mai pour le couronnement du roi Charles III.

Sunak a rencontré le président Joe Biden à la Maison Blanche le mois suivant et a ensuite commenté le temps que lui et le président avaient passé ensemble au cours des mois précédents. « Je suppose que nos femmes ont même commencé à prendre des cours de spin ensemble », a ajouté Sunak.

L’exercice fait partie de la vie de Jill Biden depuis son enfance qui aimait le patin à roulettes. Elle a commencé le patinage sur glace à l’université et a aimé nager pendant la grossesse de sa fille Ashley.

Elle a écrit dans ses mémoires qu’elle gardait une paire de chaussures de course près de la porte d’entrée de leur maison à Wilmington, Delaware, quand Ashley était adolescente.

« Chaque fois qu’elle et moi nous disputions, je mettais ces chaussures pour aller courir et me calmer », a-t-elle écrit. « Nous nous sommes tellement disputés que je suis devenu marathonien. »

À la Maison Blanche, la première dame se lève tôt pour nourrir le chat Willow et le chien Commander avant d’emmener le berger allemand dehors pour une promenade.

Quant à son alimentation, elle aime manger du poisson et des légumes. Elle déjeune avec elle les jours où elle donne des cours d’anglais et d’écriture au Northern Virginia Community College.

Le numéro de septembre de Women’s Health, qui présente pour la première fois une première dame des États-Unis en couverture, sortira en kiosque le 15 août.

Darlene Superville, Associated Press