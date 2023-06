Jill Biden dit que « c’est un peu choquant », de nombreux républicains soutiennent Trump après l’inculpation

NEW YORK (AP) – Jill Biden a averti lundi les donateurs démocrates que les élections de 2024 présentaient un choix entre ce qu’elle a décrit comme le « leadership fort et stable » du président Joe Biden ou « le chaos et la corruption, la haine et la division » des « républicains MAGA ». ”

La première dame, faisant sa première sortie en solo de la campagne 2024, a commenté l’inculpation fédérale de l’ancien président Donald Trump, un sujet dont son mari a tenté d’éviter de parler.

Elle s’est dite surprise que Trump, qui doit comparaître mardi devant un tribunal de Floride, n’ait pas perdu de soutien au sein de son parti après l’acte d’accusation. Jill Biden, s’exprimant à New York, a déclaré qu’elle avait vu un titre avant l’atterrissage de son vol qui décrivait une majorité de républicains dans un sondage disant qu’ils prévoyaient toujours de voter pour Trump.

« Ils ne se soucient pas de l’acte d’accusation. C’est donc un peu choquant, je pense », a-t-elle déclaré.

La première dame, faisant un swing de campagne sur les côtes est et ouest après un voyage exténuant de six jours à l’étranger, était parfois sombre lorsqu’elle évoquait le mandat de Trump et les enjeux des élections de l’année prochaine, en disant: «Nous ne pouvons pas revenir à ces jours sombres.

Bien que l’élection de 2024 au cours de laquelle Biden cherche à être réélu soit dans plus d’un an, l’aider à remporter un deuxième mandat est une priorité absolue pour la première dame, qui est également professeur d’anglais dans un collège communautaire, maintenant que l’école est fermée pour l’été.

Elle a commencé un swing de collecte de fonds de trois jours lundi à New York avant de s’envoler plus tard dans la nuit pour la Californie. Elle doit organiser des événements à San Francisco et à Los Angeles, la majeure partie de son temps étant consacrée à amasser de l’argent lors de quatre événements politiques, dont deux dans la région de la baie de Californie, au profit de la campagne présidentielle, du Comité national démocrate et du parti démocrate. comités.

Biden rejoindra également Gabrielle Giffords lors d’un événement distinct à Los Angeles pour marquer 30 ans de travail contre la violence armée par le Giffords Law Center, une organisation à but non lucratif dirigée par l’ancienne membre du Congrès. Giffords a reçu une balle dans la tête en 2011 lors d’un événement constitutif dans son district de l’Arizona.

Comme elle l’était en 2020 et lors des campagnes de 2022, Jill Biden sera active dans le cycle électoral de 2024, aidant le Parti démocrate à renforcer ses ressources et ses infrastructures tout en rappelant aux partisans ce qui est en jeu.

Ce message était clair lundi, lorsqu’elle a dit à une salle d’environ 50 donateurs dans un appartement de l’Upper East Side de Manhattan de « penser à où nous étions il y a trois ans ».

« Nous savons ce qui nous attend avec les républicains MAGA. Nous le savons juste, n’est-ce pas? Nous le savons parce que nous l’avons vécu. Nous l’avons vu », a-t-elle déclaré. « Nous savons ce que c’est que de voir la politique américaine tweetée dans des tempêtes de tweets tard dans la nuit. »

Elle n’a pas nommé Trump mais a fait référence à ses habitudes de publier des messages sur Twitter qui annonçaient des politiques, insultaient des dirigeants étrangers et des nations et même licenciaient des membres du personnel.

La première dame était parfois franche sur la façon dont elle voyait les élections de 2024, mais était informelle et conversationnelle, serrant ses paumes ensemble, faisant référence à sa carrière d’enseignante et se référant à son mari comme « Joe ».

« Comme elle l’a été pour toutes les campagnes présidentielles de son mari, elle continuera d’être une présence formidable sur la souche », a déclaré Elizabeth Alexander, conseillère de campagne principale. « Sa chaleur et son accessibilité combinées à ses plus de 30 ans en tant qu’enseignante, font d’elle une messagère efficace sur la campagne électorale. »

La première dame, qui se présente simplement comme « Jill », est largement considérée par l’establishment politique comme l’un des atouts les plus solides de son mari. Les consultants démocrates et les sondeurs disent que les gens la voient comme quelqu’un avec qui ils peuvent s’identifier, peut-être même leur rappelant leur professeur préféré.

« Certaines personnes vont aux collectes de fonds présidentielles parce que, entre guillemets, c’est nécessaire », a déclaré Bob Mulholland, un stratège de campagne démocrate de longue date. « Les gens vont aux collectes de fonds de Jill Biden parce qu’ils veulent entendre parler d’elle. »

« Tous ceux qui rencontrent cette femme l’aiment », a ajouté Steve Westly, un capital-risqueur de la région de la Baie qui a aidé à collecter d’importantes sommes d’argent pour Biden en 2020.

Westly, qui devrait accueillir le président chez lui plus tard en juin, a déclaré que Jill Biden est «la personne la plus authentique, ensoleillée, chaleureuse et gentille que vous rencontrerez jamais. Elle respire juste ça.

Bien que la jeune femme dont le futur mari lui a dit qu’elle n’aurait jamais à prononcer de discours politique soit devenue une oratrice chevronnée, elle a encore un moment de repos occasionnel. La première dame a été critiquée, puis s’est excusée l’année dernière pour avoir comparé la diversité des Hispaniques à la saveur des tacos du petit-déjeuner, et plus tôt cette année, elle a déclenché un kerfuffle avec une remarque désinvolte selon laquelle les perdants de la finale de basket-ball féminin de la NCAA devraient venir à la Maison Blanche ainsi que les gagnants. Cette idée a été carrément rejetée et est rapidement morte.

Le stratège républicain Doug Heye a déclaré qu’il n’avait pas vraiment entendu le nom de Jill Biden apparaître dans les conversations de ce côté de l’allée politique.

« Les premières dames ont tendance à ne pas être politiques en ‘capital P’, ce qui est un avantage pour elles », a déclaré Heye. « Elle n’est pas vraiment dans ce processus de réflexion. »

Il a déclaré que les épouses des présidents sont généralement appréciées des électeurs indépendants et que les partis politiques devraient faire attention à ne pas essayer de les transformer en cibles.

« Si vous critiquez la première dame, cela peut se retourner contre vous », a déclaré Heye.

Plus tôt cette année, Jill Biden a déclaré à l’Associated Press dans une interview que son mari avait plus qu’il aimerait faire pour le peuple américain.

« Il dit qu’il n’a pas fini », dit-elle. « Il n’a pas fini ce qu’il a commencé. Et c’est ce qui est important. »

La première dame de 72 ans a participé à près de 40 campagnes et événements de collecte de fonds à l’automne 2022 dans plus d’une douzaine d’États pour les candidats démocrates de haut en bas du scrutin. Elle a neuf ans de moins que le président, qui aura 81 ans en novembre.

___

Prix ​​rapporté de New York.

Darlene Superville et Michelle L. Price, Associated Press