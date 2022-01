Jill Biden dévoile le nouveau chat de la Maison Blanche Willow

Une vidéo of Commander a été posté avec la légende : Rencontrez le plus récent Biden.

Et un troisième a posté : « Votre chat est si mignon et je ne suis généralement pas une personne à chat. »

Le Dr Biden a tweeté vendredi: « Meet Willow » alors qu’elle partageait plusieurs clichés de l’animal près de la fenêtre et sur le tapis.

LaRosa a déclaré: « Willow s’installe à la Maison Blanche avec ses jouets préférés, des friandises et beaucoup d’espace pour sentir et explorer. »

