Jill Biden couvre Vogue, parle de la vie à la Maison Blanche, Joe Biden, collants

Jill Biden est la dernière star de la couverture de Vogue, et elle parle de s’adapter à la transition de sa maison du Delaware à sa célèbre adresse à Washington, DC

La première dame a eu 70 ans plus tôt ce mois-ci et n’a apparemment pas l’intention de ralentir en tant que professeur, première dame, épouse ou avocate. Biden a discuté de la « qualité magique » de la Maison Blanche vivant dans l’article de couverture publié mardi.

Pour la couverture du numéro d’août 2021, Annie Leibovitz a photographié Biden sur le balcon de la Maison Blanche surplombant la pelouse sud, portant des boucles d’oreilles Tiffany et une robe fleurie Oscar de la Renta conçue par Laura Kim et Fernando Garcia. Leibovitz a également capturé des photos de la première dame travaillant à domicile à la Maison Blanche portant un chemisier blanc et une jupe en daim conçus par Ralph Lauren, et une photo romantique du couple présidentiel blotti sur un patio de jardin de la Maison Blanche pour la diffusion.

« Une pièce est juste plus belle que la suivante, et vous êtes en quelque sorte impressionné », a déclaré Biden dans l’interview. « Tout le monde ici travaille si dur pour créer ce monde parce que je pense qu’ils comprennent le genre de pression que Joe et moi subissons. »

Suite:Joe et Jill Biden parlent de s’adapter à la Maison Blanche, aimant les «messages sur le miroir» dans une interview conjointe

Biden a déclaré que la pression avait créé un environnement difficile avant même d’emménager à la Maison Blanche. Pendant la campagne électorale, elle a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle ne pourrait pas enseigner et être première dame en même temps en raison des exigences des deux emplois.

« J’aime ce genre d’énergie », a-t-elle déclaré. « Quand je suis devenue deuxième dame – et il y avait tellement de choses que je voulais faire – j’ai toujours dit: » Je ne gaspillerai jamais cette plate-forme. «

La pression a également découlé des choix de mode de la première dame. Biden a été photographiée portant des collants à motifs en avril, et tandis que certains observateurs de la mode des premières dames ont loué son sens du style, d’autres ont réagi négativement et l’ont qualifiée de « trop ​​vieux pour s’habiller comme ça. »

Les collants de Jill Biden et pourquoi la société est obsédée par ce que portent les femmes âgées

« C’est assez surprenant, je pense, combien de commentaires sont faits sur ce que je porte », a déclaré Biden. « C’étaient de très jolis bas. »

Mis à part ses bas, Biden décrit également son logement comme « beau » et « parfait », mais a déclaré qu’elle souhaitait changer l’énergie de sa maison de Pennsylvania Avenue.

« Je veux que la Maison Blanche se sente à l’aise. C’est comme ma maison de plage, où vous avez l’impression de pouvoir entrer, et votre maillot de bain est de sable, mais c’est bien de s’asseoir sur la chaise « , a déclaré Biden. » Je veux que les gens se sentent comme ça, qu’ils sont confortable, que c’est leur maison. Pas comme, ‘Oh, je ne peux pas toucher ça.’ «

Rénovation de la Maison Blanche :Melania Trump dévoile la nouvelle roseraie de la Maison Blanche, où elle prononcera un discours RNC

L’ancienne première dame Melania Trump, qui est apparue sur la couverture de Vogue après avoir épousé l’ancien président Donald Trump (bien qu’elle n’ait pas décroché de couverture de Vogue pendant son mandat en tant que première dame), a redécoré la roseraie de la Maison Blanche avant la Convention nationale républicaine de l’année dernière. La rénovation a reçu des critiques mitigées sur les réseaux sociaux, mais Biden a déclaréelle aime les roses le matin en promenant ses chiens. Elle a également fait son propre ajout floral en ajoutant un jardin de coupe.

« Si je vais rendre visite à quelqu’un, je peux lui faire un bouquet », a-t-elle déclaré.

Elle et le commandant en chef partagent six petits-enfants, que Biden a dit qu’elle avait l’occasion de voir dans le Delaware et à Washington.

« Nous avons le meilleur des deux mondes », a déclaré Biden. « Je suppose que notre base d’attache s’est en quelque sorte étendue du Delaware à Washington. C’est juste plus grand maintenant. »

Rencontrez les Bidens: Un who’s who de la nouvelle première famille