Jill Biden: “Comment pourrions-nous revenir en arrière?” après que Roe soit renversé

Jill Biden a utilisé vendredi l’histoire de la façon dont l’une de ses amies adolescentes a mis fin à une grossesse à une époque où l’avortement était illégal, notamment en étant déclarée mentalement inapte, pour illustrer ce qu’elle dit être en jeu pour les femmes lors des élections de novembre.

« Comment pourrions-nous revenir à cette époque ? a demandé la première dame dans un discours politique à une conférence des femmes parrainée par la branche de campagne des démocrates de la Chambre. Elle parlait d’avant 1972, lorsque la Cour suprême a légalisé l’avortement dans tout le pays avec sa décision Roe v. Wade.

Les femmes n’ont plus le droit constitutionnel à l’avortement après qu’une majorité conservatrice de la Cour suprême en juin a annulé sa décision dans Roe, permettant à chaque État de décider si l’avortement devrait être légal.

Les démocrates qui se présentent aux élections aux niveaux étatique et fédéral espèrent que l’opposition à la décision donnera un avantage à leurs candidats lorsque les électeurs se rendront aux urnes le 8 novembre.

Biden a déclaré qu’elle avait 17 ans lorsqu’une de ses amies est tombée enceinte à la fin des années 1960. Ils vivaient en Pennsylvanie et l’avortement était illégal.

“Pour mettre fin à la grossesse, elle m’a dit que son seul recours était de subir une évaluation psychiatrique qui la déclarerait mentalement inapte avant que le médecin ne pratique l’intervention”, a déclaré Biden, aujourd’hui âgée de 71 ans. Elle n’a pas identifié son amie.

“Je suis allée la voir à l’hôpital, puis j’ai pleuré tout le trajet du retour”, a-t-elle déclaré à plusieurs centaines de personnes lors du déjeuner et de la conférence des femmes du Comité de campagne du Congrès démocrate à l’hôtel Fairmont de San Francisco.

Biden a déclaré que son amie ne pouvait pas rentrer chez elle après sa sortie de l’hôpital, alors elle a demandé à sa mère de laisser son amie rester avec eux. Sa mère a accepté, a-t-elle dit, et “elle n’en a jamais parlé à personne, y compris, pour autant que je sache, à mon père”.

Elle a dit qu’elle et sa mère “n’en ont plus jamais parlé”.

“Secret. Honte. Le silence. Danger. Même la mort. C’est ce qui a défini cette période pour tant de femmes », a déclaré la première dame, ajoutant qu’elle était « choquée » par la décision d’annuler Roe v. Wade.

“C’était dévastateur. Comment pourrions-nous revenir à cette époque ? elle a demandé.

La première dame s’est adressée au déjeuner du comité de campagne démocrate, où elle a été présentée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif. Plus tôt, Biden a visité le Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center de l’Université de Californie à San Francisco, pour marquer le Mois de la sensibilisation au cancer du sein et mettre en évidence les progrès de la recherche sur le cancer du sein et des programmes de soutien dans le cadre de l’initiative « Cancer Moonshot » de l’administration Biden.

Biden a également souligné la décision du tribunal sur l’avortement dans un discours vendredi dernier lors d’un déjeuner de femmes du Comité national démocrate à Washington. La décision a libéré les États de décider si l’avortement devrait être légal ou illégal, ce qui a entraîné une mosaïque de lois à l’échelle nationale, la procédure étant interdite dans certains États dirigés par les républicains et légale là où les démocrates contrôlent.

À San Francisco vendredi, comme elle l’a fait à Washington la semaine dernière, Biden a critiqué les «républicains extrémistes» pour avoir adopté des lois d’État qui «empêchent les femmes d’obtenir les soins de santé dont elles ont besoin», et les a accusées de rechercher également l’égalité du mariage et le droit de vote, faisant écho aux commentaires du président Joe Biden et d’autres grands démocrates.

Elle a dit qu’ils sous-estimaient les femmes – et se trompaient en le faisant.

“Nous sommes tous ici parce que quelqu’un – nos mères, nos nanas, nos professeurs et nos mentors – nous a appris à nous battre pour ce en quoi nous croyons, nous a dit que nous n’avions pas à accepter le monde tel qu’il est, que nous pouvions faire c’est mieux », a déclaré la première dame.

Elle a dit que les femmes se sont battues trop dur pendant trop longtemps et savent “qu’il y a tout simplement trop en jeu”.

“Les femmes ne laisseront pas ce pays reculer”, a déclaré la première dame. “Nous ne laisserons pas un programme républicain radical être l’héritage que nous laisserons à nos filles et petites-filles.”

